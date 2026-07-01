Невријеме у Српској: Испаљено 157 ракета

Аутор:АТВ редакција
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Противградна превентива Републике Српске дејствовала је јуче од послијеподневних часова све до један час послије поноћи, када је испаљено 157 противградних ракета, захваљујући чему није било већих штета од града, саопштено је из овог предузећа.
Од 15.11 до 00.54 часова дејствовало је 47 противградних станица на територији локалних управа Билећа, Хан Пијесак, Зворник, Братунац, Сребреница, Требиње, Милићи, Шипово, Гацко, Шековићи, Вишеград, Рогатица, Рудо, Сапна, Калесија, Власеница, Челинац, Котор Варош, Бањалука, Градишка, Козарска Дубица и Приједор.
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У саопштењу се наводи да су повремене забране за кориштење ваздушног простора имале утицај на правовремени почетак и трајање дејства.
У опасности је била Херцеговина и комплетно Подриње, али су правовременим дејствима процеси контролисани, те је избјегнута појава јачег града и већих штета на терену.
Стријелци на терену и систем видео надзора, осим пљускова и грмљавине, евидентирали су и појаву суградице у пљуску на подручју Зворника, преноси Срна.
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