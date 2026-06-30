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Лоша вијест за све који меч БиХ - САД планирају гледати на отвореном

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 13:46

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Лоша вијест за све који меч БиХ - САД планирају гледати на отвореном
Фото: Tanjug / AP / Lindsey Wasson

Метеоролог Недим Сладић и Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) најавили су драстичну промјену времена у ноћи са сриједе на четвртак, доносећи лоше вијести за све који су планирали да гледају утакмицу БиХ – САД на отвореном.

Како су најавили, слиједи значајан пад температуре и киша.

„За разлику од протекла три пута, нажалост за све оне који су намјеравали да гледају утакмицу БиХ – Сједињене Америчке Државе на отвореном, ноћ на четвртак доноси хладни фронтални поремећај и осјетнији пад температуре ваздуха. Свјежа атлантска ваздушна маса заобилази алпску препреку и кроз Бечка врата даље на југ условљава турбулентне временске прилике. Као и обично, први оријентир за сва дешавања биће нам Хрватска“, најавио је Сладић.

Додао је да је широм континенталне Хрватске током раних вечерњих часова у сриједу изгледна јача киша, као и пљускови.

„Због наглог продирања свјежијег ваздуха на загријану подлогу, јачи вертикални развој облака мјестимично условљава снажне грмљавинске непогоде праћене већом количином падавина у кратком временском периоду, градом, те олујним сјеверним и сјеверозападним вјетром у фронталној зони“, навео је.

Истакао је да се слично очекује и код нас на прелазу са сриједе на четвртак, када ће задувати јак сјеверац и сјеверозападњак. Наводи да се очекују јака киша, пљускови и грмљавина која ће се из Крајине ширити према југоистоку до раног јутра.

Подсјећамо да су бројне општине у БиХ донијеле одлуку о продужењу радног времена угоститељских објеката у ноћи са 1. на 2. јул како би могло да буде организовано јавно гледање утакмице која почиње у 2.00 часа по нашем времену.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), сутра се у БиХ очекује мала до умјерена облачност.

У другом дијелу дана, због јачег развоја облачности, локални пљускови и грмљавина могући су широм БиХ. Крајем дана и у раним јутарњим часовима у четвртак долази и јаче наоблачење са сјеверозапада које ће условити кишу и осјетан пад температуре ваздуха.

Вјетар је слаб до умјерене јачине, источног и сјевероисточног смјера.

Најнижа јутарња температура ваздуха већином ће бити између 15 и 20 степени Целзијуса, на југу до 25 степени Целзијуса. Највиша дневна температура ваздуха углавном ће бити између 32 и 37 степени Целзијуса.

У четвртак је најављено претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином.

(Кликс)

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Тагови :

БиХ Америка Свјетско првенство

Недим Сладић

Временска прогноза

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фудбалер

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