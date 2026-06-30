Хероји сензације Парагваја: "Тешко је објаснити овај осјећај"

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Фудбалери Парагваја нису крили емоције послије једне од највећих побједа у историји репрезентације, пошто су након бољег извођења пенала елиминисали Њемачку и пласирали се у осмину финала Мундијала.
Јунак пенал-серије био је голман Орландо Хил, који је одбранио ударце Каја Хаверца и Ника Волтемадеа, док је капитен Густаво Гомес истакао да је успјех резултат заједништва које краси екипу.
"Невјероватно сам узбуђен. Била је то тешка утакмица. Успјели смо да издржимо. Повели смо, они су изједначили, али смо онда успјели да се одржимо у игри", рекао је Хил за сајт ФИФА.
Парагвај је у шеснаестини финала у Фоксбороу савладао Њемачку послије пенала 4:3, након што је послије 120 минута резултат био 1:1.
Хил је открио да су пенали били детаљно припремани.
"Очигледно је да смо анализирали сваког играча и сваки детаљ извођача пенала. Хвала Богу што сам успио да одбраним два пенала. Ово је привилегија, елиминисали смо шампиона. Ову побједу посвећујем свим Парагвајцима", рекао је голман Парагваја.
Капитен Густаво Гомес признао је да је тешко пронаћи праве ријечи послије историјског успјеха.
"Мислим да је тешко објаснити овај осјећај. Веома сам поносан на своје саиграче и на ову екипу", рекао је Гомес.
Он је нагласио да је управо заједништво највећа снага репрезентације Парагваја.
"Рекао сам и раније да је ова екипа заслужила још једну утакмицу. Послије свега кроз шта смо прошли, највише ме импресионира наше јединство. Имамо невјероватну снагу да се суочимо са било којом ситуацијом. Њемачка је знала да ће морати невјероватно напорно да ради да би нас побиједила", додао је Гомес.
Парагвај ће у осмини финала Свјетског првенства у Филаделфији играти против побједника дуела између Француске и Шведске.
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