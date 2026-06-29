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Погледајте преокрет Бразила за осмину финала

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:18

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Бразил - Јапан
Фото: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

Фудбалери Бразила пласирали су се у осмину финала Свјетског првенства послије преокрета против Јапана са 2:1! Херој је био Габријел Мартинели, који је у 96. минуту дао гол за побједу.

Губили су на Бразилци после првог полувремена, које су одиграли веома слабо. А то је искористио Сано сјајним продором у 29. минуту, када је затресао мрежу Алисона Бекера и шокирао свијет.

Бразил је жестоко напао у другом полувремену и гол је висио у ваздуху неко вријеме. На крају је Каземиро послије асистенције Габријела сјајно главом матирао Сузукија.

Наставио је Бразил да напада, погађали су и оквир гола преко Винисијуса, а на крају је у 95. минуту Габијел Мартинели послије феноменалне асистенције Бруна Гимараеша донио побједу.

Бразил ће у осмини финала играти против побједника дуела Обала Слоноваче - Норвешка 5. јула од 22.00 у Њујорку.

(Телеграф)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Бразил

Јапан

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