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Огледало га затекло неспремног: Халандова реакција хит на мрежама

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:01

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Огледало га затекло неспремног: Халандова реакција хит на мрежама

Ерлинг Халанд, репрезентативац Норвешке постао је хит на друштвеним мрежама, након што се умало загрцнуо јер га је уплашио одраз у огледалу.

Норвешки репрезентативац ручао је у једном ресторану, а како се може видјети на објављеном видео снимку, уживао је у оброку. До једног тренутка.

Сладокусни Халанд уживао је у свом оброку док није скренуо поглед те се угледао у огледалу, које је стајало поред његовог стола.

Његова реакција насмијала је многе кориснике на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Ерлинг Халанд

Норвешка

видео снимак

фудбалер

реакција

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