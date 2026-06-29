Огледало га затекло неспремног: Халандова реакција хит на мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Ерлинг Халанд, репрезентативац Норвешке постао је хит на друштвеним мрежама, након што се умало загрцнуо јер га је уплашио одраз у огледалу.
Норвешки репрезентативац ручао је у једном ресторану, а како се може видјети на објављеном видео снимку, уживао је у оброку. До једног тренутка.
Сладокусни Халанд уживао је у свом оброку док није скренуо поглед те се угледао у огледалу, које је стајало поред његовог стола.
I'm seriously going to die laughing at Haaland. pic.twitter.com/1Wfcbz2qza— Crazy Moments (@Crazymoments01) June 29, 2026
Његова реакција насмијала је многе кориснике на друштвеним мрежама.
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