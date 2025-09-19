Logo

Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

Извор:

Глас Српске

19.09.2025

11:05

Фото: Танјуг/АП

Ерлинг Холанд је синоћ у утакмици између Манчестер Ситија и Наполија на Етихаду поставио нови рекорд Лиге шампиона.

Норвежанин је постао играч којем је требало најмање утакмица за 50 голова у Лиги шампиона, оборивши рекорд који је 18 година држао Руд ван Нистерлој и који се чинило да нико никада неће оборити.

Поређења ради о каквом се постигнућу ради, Месију је за 50 голова било потребно 66, а Кристијану Роналду чак 91 утакмица, пише Глас.

Таг:

Erling Haland

