Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

Извор:
Глас Српске
19.09.2025
11:05
Коментари:0
Ерлинг Холанд је синоћ у утакмици између Манчестер Ситија и Наполија на Етихаду поставио нови рекорд Лиге шампиона.
Норвежанин је постао играч којем је требало најмање утакмица за 50 голова у Лиги шампиона, оборивши рекорд који је 18 година држао Руд ван Нистерлој и који се чинило да нико никада неће оборити.
Савјети
Три начина да брзо и лако ољуштите кору парадајза
Холанд је до 50. поготка стигао у само 49. утакмици најјачег европског клупског такмичења, што је за чак 13 наступа мање него што је требало Ван Нистерлоју.
Хроника
Полиција одузела халуциногене гљиве: Двоје ухапшених
Поређења ради о каквом се постигнућу ради, Месију је за 50 голова било потребно 66, а Кристијану Роналду чак 91 утакмица, пише Глас.
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму