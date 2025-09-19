Logo

Полиција одузела халуциногене гљиве: Двоје ухапшених

АТВ

19.09.2025

10:31

Halucinogene gljive Droga
Фото: МУП Републике Српске

Д.З. из Брода, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и лице иницијала Ј.Ж са подручја града Прњавора због управљања возилом у саобраћају под утицајем опојних дрога, наведено је у саопштењу Полицијске управе Добој.

"Наиме, приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници су на подручју општине Брод зауставили и контролисали путничко возило марке Volvo којим је управљало лице иницијала Ј.Ж., са којим се у возилу налазило лице иницијала Н.Л., оба са подручја града Прњавора и лице Д.З. из Брода које је управљало путничким возилом марке Fiat. Извршеним тестирањем лица иницијала Ј.Ж. на присуство опојних дрога у организму утврђено ја да је исто позитивно на опојну дрогу канабис, док је код лица иницијала Н.Л. пронађена врећица са садржајем биљне материје која својим изгледом асоцира на халуциногене гљиве из рода Псилоциб, а које је претходно купило од лица иницијала Д.З. за одређен износ новца“, навели су из полиције.

marke novac KM

Друштво

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

Након комплетирања предмета против лица иницијала Д.З. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, док је лицу иницијала Ј.Ж. издат прекршајни налог у складу са чланом 235. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Тагови:

Дрога

хапшење

