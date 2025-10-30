Logo

5 најбољих начина како припремити ауто за зиму

Извор:

Бљесак

30.10.2025

19:00

Коментари:

0
Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Припрема аутомобила за зиму може се чинити као додатна обавеза, али вриједи уложити вријеме како бисте осигурали сигурност себе и својих путника.

Долазак зиме са собом носи изазовне временске услове, попут снијега, леда и ниских температура, што може озбиљно утицати на сигурност вожње.

Како бисте спремно дочекали зимске услове и осигурали да ваш аутомобил буде у савршеном стању, доносимо пет кључних савјета за припрему возила за зиму.

1. Провјерите стање гума и замијените их зимским

Гуме су кључне за сигурност вожње, особито зими када цесте могу бити склиске због леда и снијега.

Зимске гуме имају посебну смјесу и узорак газног слоја који осигуравају боље приањање на хладним и склиским површинама.

Провјерите дубину профила гума, која би требала бити најмање 4 mm, те обавезно провјерите тлак у гумама, јер ниске температуре могу смањити притисак.

2. Провјерите акумулатор

Хладно вријеме може ослабити акумулатор вашег аутомобила, што може довести до проблема с паљењем.

Препоручује се провјера јачине акумулатора у сервису, особито ако је старији од три године.

Такође, пазите да су контакти акумулатора чисти и без корозије. Ако често возите краће релације, повремено га допуните како би издржао ниске температуре.

3. Напуните текућину за стакла и провјерите брисаче

Добра видљивост је кључна током зимских мјесеци. Користите зимску текућину за прање стакла која је отпорна на смрзавање и провјерите раде ли брисачи исправно. Ако остављају трагове или не чисте добро, размислите о замјени.

Такође, како бисте спријечили смрзавање, подигните брисаче кад остављате ауто на ниским температурама.

4. Провјерите сустав за гријање и одмагљивање

Систем гријања не само да осигурава топлину у кабини, већ је кључан и за брзо одмагљивање стакала.

Тестирајте гријање како бисте били сигурни да ради исправно те провјерите сустав вентилације како би се стакла брзо одмагљивала. Ако осјетите да сустав није довољно учинковит, можда је потребно очистити или замијенити кабински филтер.

5. Припремите зимски сет за хитне случајеве

Непредвидиви услови на цести могу вас затећи, стога је мудро имати зимски сет за хитне случајеве.

Укључите ланце за снијег, деку, лопатицу, стругалицу за лед, батеријску лампу, прве помоћ и топлу од‌јећу.

У случају да се заглавите или имате проблема, овај сет вам може бити од велике помоћи.

Уз ове савјете, можете бити сигурни да сте спремни за све изазове које зима доноси на цестама.

(Бљесак)

Тагови:

gume

Снијег

Савјети

