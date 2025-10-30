Logo

Д‌јевојка на урнебесан начин показала шта просјечна српска породица ради пред славу

Д‌јевојка на урнебесан начин показала шта просјечна српска породица ради пред славу

Почела је славска сезона, а домаћини се труде да угоде својим гостима. Ипак, припрема славе је процес који захтјева вријеме, али и стрпљење са укућанима.

У жељи да све прође у најбољем реду, стрес постаје већи, па се десе и породичне чарке.

Тако је једна д‌јевојка, која се на ТикТок-у представља под именом мотогирл1301, показала како изгледа припрема славе у њеном дому.

Снимила је постављен сто, своје укућане, а сваки од њих је имао свој задатак или занимацију. Њен опис су многи описали као „жива истина“ и истакли да је ситуација идентична и њиховим породицама.

@motogirl1301 ♬ original sound - decorandmore.rs

"Фотеље, угаоне гарнитуре, ормари су изнесени, столови, клупе и столице унесени. Тањири што се користе једанпут годишње исполирани и постављени. Пријетње завршене до сљедеће године, ‘ово више неће да радимо’, да ће да се смањи број, да неће нигд‌је да идемо је готово. Сви смо се међусобно посвађали по кућу, нико са никог не прича, сви смо се набили у своје собе. Значи бомба је темпирана и чекамо да пукне или да дође први гост", чује се у снимку, преноси mondo.rs.

Многи су се насмијали и написали да „припрема славе у њиховом дому је заправо траума“.

