Само три особе на свијету могу да путују без пасоша

30.10.2025

13:43

Само три особе на свијету могу да путују без пасоша

Када путујете у другу земљу, најважније је да имате пасош, и то важи за скоро све људе.

Све особе морају да имају пасош како би прешли међународне границе. Од папе и краљице Енглеске (Камиле), до премијера и предсједника, свима је потребан пасош када путују у иностранство.

Међутим, постоје три особе на свијету које могу да путују без пасоша.

Шта је пасош?

Према Оксфорд речнику, пасош је службени документ који идентификује особу као грађанина одређене државе. То је путни документ који потврђује идентитет особе када се налази у страној земљи.

Док свјетски лидери и политичари могу да добију право путовања без визе због дипломатских односа, само неколицина ужива изванредну привилегију да свијетом путује без пасоша, пише "Travel and Leisure".

Ко може да путује без пасоша?

Пасош Јапана један је од најмоћнијих на свијету. Док јапански грађани могу да посјете више од 189 земаља без визе, јапански монарх уопште не мора да има пасош да би путовао свијетом.

Цар Нарухито, 126. владар Царске куће Јапана, и његова супруга, царица Масако, имају слободу путовања у иностранство без пасоша.

Прије него што је краљ Чарлс Трећи добио ту привилегију, имала ју је краљица Елизабета Друга, коју је Чарлс наслиједио на пријестолу након што је најдуговјечнија британска краљица преминула 8. септембра 2022. године.

Претходник цара, цар Акихито, и његова супруга, царица Мичико (родитељи садашњег цара), такође никада нису посједовали пасош. Јапанско Министарство спољних послова је одлучило да би "било неприкладно издати такав пасош за цара или царицу".

Међутим, дипломатски пасоши издају се другим члановима царске породице, укључујући пријестолонасљедника Фумихита и принцезу Кико.

пасош

Japan

путовање

