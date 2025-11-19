Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

19.11.2025
Америчка тенисерка Џесика Пегула подијелила је детаље са турнира у Мелбурну, гдје је пратила прве заједничке мечеве Марија и Ђоковића.
Када је Енди Мари преузео улогу тренера Новака Ђоковића, тениски свијет је остао изненађен – некадашњи ривали су постали сарадници.
Иако је њихова сарадња трајала краће него што су многи очекивали, обојица данас са осмијехом причају о том периоду.
Гостујући у "The Player's Box Podcast", Џесика Пегула се присјетила једног детаља из Мелбурна.
"Сјећам се да је Аустралија био први турнир откако су почели сарадњу. Новак је био на бициклу за загријавање и разговарао о позиционирању на терену и томе шта би требало да ради. Питала сам се: шта они уопште могу да разговарају? Новак све ради савршено. Али било је фасцинантно гледати како комуницирају."
Пегула је истакла да је Мари посебно желио да разуме Новаков ментални склоп, који је познат као један од најјачих у историји спорта:
"Енди је одувијек био отворен ка учењу, а чини се да га је посебно занимала Новакова ментална снага."
Подсјетимо, Џесика Пегула долази из једне од најбогатијих породица у САД.
Њен отац Тери Пегула је магнат у нафтној и гасној индустрији, док њена мајка води породичну спортско-инвестициону групу која између осталог посједује НФЛ тим Бафало Билс и НХЛ тим Бафало Сејбрес.
Породично богатство процењује се на око осам милијарди долара.
