Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

Извор:

Танјуг

30.12.2025

22:59

Avion
Фото: Pexels

Водећи кинески авио-превозник Ер Чајна саопштио је данас да је заједно с његовом подружницом потписао споразум са произвођачем авиона Ербасом о куповини 60 летјелица моделс А320НЕО.

Ријеч је о послу вриједном око 9,5 милијарди долара по каталошким цијенама, пренио је Ројтерс.

Авиони ће бити испоручени у серијама од 2028. до 2032. године, саопштила је Ер Чајна.

Споразум је услиједио након сличних најава ове недјеље од неколико других кинеских авио-превозника, међу којима се у и Спринг ерлајнс и Џуњао ерлајнс.

Те двије компаније су такође откриле планове за куповину авиона европског конзорцијума Ербас.

авион

Кина

