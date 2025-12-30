Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

Извор:
Танјуг
30.12.2025
22:59
Коментари:0
Водећи кинески авио-превозник Ер Чајна саопштио је данас да је заједно с његовом подружницом потписао споразум са произвођачем авиона Ербасом о куповини 60 летјелица моделс А320НЕО.
Ријеч је о послу вриједном око 9,5 милијарди долара по каталошким цијенама, пренио је Ројтерс.
Авиони ће бити испоручени у серијама од 2028. до 2032. године, саопштила је Ер Чајна.
Споразум је услиједио након сличних најава ове недјеље од неколико других кинеских авио-превозника, међу којима се у и Спринг ерлајнс и Џуњао ерлајнс.
Те двије компаније су такође откриле планове за куповину авиона европског конзорцијума Ербас.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму