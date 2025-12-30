Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

30.12.2025
Татјана Шлосберг, унука Џона Ф. Кенедија, преминула је у 35. години живота, свега шест седмица након што је јавно објавила да болује од рака.
Трагичну вијест потврдила је Фондација Библиотеке ЈФК на друштвеним мрежама, а породица је саопштила:
- Наша прелијепа Татјана преминула је јутрос. Заувијек ће бити у нашим срцима. Џорџ, Едвин и Џозефина Моран, Ед, Керолајн, Џек, Роуз и Рори.
Татјана је у мају 2024. године објавила да јој је дијагностикован рак крви, тачније акутна леукемија, након рутинских анализа урађених пошто је родила друго дијете, преноси Миррор.
У тренутку када је подијелила своју дијагнозу, рекла је: "Нисам могла да вјерујем када су говорили о мени".
Додала је да су јој потребни хемотерапија и трансплантација коштане сржи.
- Дан раније сам препливала миљу у базену, у деветом мјесецу трудноће. Нисам била болесна. Нисам се осјећала болесно. Заправо, била сам једна од најздравијих особа које сам познавала - истакла је Татјана.
Током мјесеци лијечења, подршку су јој пружали родитељи, сестра Роуз и брат Џек. Роуз је била одговарајући донор за давање матичних ћелија и учинила је трансфузију за Татјану, док је Џек био половично подударан, али је сваки пут питао лијечнике: "Да ли је можда половично подударање боље, за сваки случај".
