Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

30.12.2025

22:35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

Татјана Шлосберг, унука Џона Ф. Кенедија, преминула је у 35. години живота, свега шест седмица након што је јавно објавила да болује од рака.

Трагичну вијест потврдила је Фондација Библиотеке ЈФК на друштвеним мрежама, а породица је саопштила:

- Наша прелијепа Татјана преминула је јутрос. Заувијек ће бити у нашим срцима. Џорџ, Едвин и Џозефина Моран, Ед, Керолајн, Џек, Роуз и Рори.

Татјана је у мају 2024. године објавила да јој је дијагностикован рак крви, тачније акутна леукемија, након рутинских анализа урађених пошто је родила друго дијете, преноси Миррор.

У тренутку када је подијелила своју дијагнозу, рекла је: "Нисам могла да вјерујем када су говорили о мени".

Додала је да су јој потребни хемотерапија и трансплантација коштане сржи.

- Дан раније сам препливала миљу у базену, у деветом мјесецу трудноће. Нисам била болесна. Нисам се осјећала болесно. Заправо, била сам једна од најздравијих особа које сам познавала - истакла је Татјана.

Током мјесеци лијечења, подршку су јој пружали родитељи, сестра Роуз и брат Џек. Роуз је била одговарајући донор за давање матичних ћелија и учинила је трансфузију за Татјану, док је Џек био половично подударан, али је сваки пут питао лијечнике: "Да ли је можда половично подударање боље, за сваки случај".

