Болсонаро поново оперисан

Извор:

СРНА

30.12.2025

20:36

Коментари:

0
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро подвргнут је непланираној операцији због упорног штуцања, саопштила је његова супруга Мишел на друштвеним мрежама.

Болсонаро је већ оперисан два пута од суботе ради лијечења штуцања. Поред тога, у болници у Бразилији оперисао је и килу.

Жаир Болсонар

Свијет

Бивши предсједник оперисан због штуцања

Здравствени проблеми некадашњег бразилског предсједника почели су након што је нападнут и убоден ножем у стомак током предизборне кампање 2018. године.

Болсонаро је након напада оперисан четири пута због повреда које је задобио на цријевима и стомачној артерији.

Žair Bolsonaro

Brazil

Операција

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

