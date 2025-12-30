Болсонаро поново оперисан

Извор:
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро подвргнут је непланираној операцији због упорног штуцања, саопштила је његова супруга Мишел на друштвеним мрежама.
Болсонаро је већ оперисан два пута од суботе ради лијечења штуцања. Поред тога, у болници у Бразилији оперисао је и килу.
Здравствени проблеми некадашњег бразилског предсједника почели су након што је нападнут и убоден ножем у стомак током предизборне кампање 2018. године.
Болсонаро је након напада оперисан четири пута због повреда које је задобио на цријевима и стомачној артерији.
