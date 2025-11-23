Logo

Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Извор:

Танјуг

23.11.2025

09:08

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Бразилска савезна полиција саопштила је у суботу да је бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро признао да је у раним јутарњим сатима лемилицом оштетио наруквицу за електронски надзор коју је носио на зглобу.

Аларм система за електронски надзор огласио се у 00.07 часова, о чему је Болсонаров тим за обезбјеђење одмах обавијестио Секретаријат за спровођење затворских санкција Савезног округа, који је одговоран за контролу тог уређаја, преноси данас портал Г1.глобо.цом.

Покушај Болсонара да деактивира уређај за електронски надзор се одиграо у раним јутарњим часовима у његовој породичној кући.

