Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Бразилска савезна полиција саопштила је у суботу да је бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро признао да је у раним јутарњим сатима лемилицом оштетио наруквицу за електронски надзор коју је носио на зглобу.
Аларм система за електронски надзор огласио се у 00.07 часова, о чему је Болсонаров тим за обезбјеђење одмах обавијестио Секретаријат за спровођење затворских санкција Савезног округа, који је одговоран за контролу тог уређаја, преноси данас портал Г1.глобо.цом.
Према ријечима истражитеља, бивши предсједник је сам признао да је користио опрему за заваривање како би манипулисао уређајем за праћење.
Бразилске власти су саопштиле да су "збуњене понашањем бившег предсједника", које је све изненадило својом "дрскошћу", уз оцјену да није у питању тривијална грешка, попут деактивиране направе већ "де факто и намјерно кршење закона".
Покушај Болсонара да деактивира уређај за електронски надзор се одиграо у раним јутарњим часовима у његовој породичној кући.
