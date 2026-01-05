Logo
Large banner

Зашто је добро избацити телефон из собе, а вратити класични будилник

05.01.2026

13:24

Коментари:

0
Зашто је добро избацити телефон из собе, а вратити класични будилник
Фото: pexels/Stas Knop

За многе од нас паметни телефон је постао неизоставан дио свакодневице. Буди нас ујутру, забавља када не можемо да заспимо и готово увијек је надохват руке. Посљедња ствар коју видимо прије спавања и прва коју узмемо чим отворимо очи - управо је телефон.

Ипак, све већи број људи одлучује да избаци телефон из спаваће собе и поново уведе класични, механички будилник. Стручњаци за спавање тврде да ова навика може имати озбиљне здравствене предности.

Како телефони ремете сан

Паметни телефони и апликације на њима дизајнирани су да привуку и задрже пажњу, а не да подстакну одмор. Докторица Ема Лин, пулмолог и специјалиста за медицину спавања, објашњава да телефони стимулишу мозак у тренутку када би он требало да се смири.

"Телефон активира мозак баш онда када он треба да се угаси", каже др Лин. "Класични будилник не емитује свјетло, не ствара искушење и не изазива напетост, што мозгу даје осјећај сигурности и олакшава успављивање."

Један од највећих проблема је изложеност свијетлу. Екрани телефона емитују плаво свјетло које смањује лучење мелатонина - хормона задуженог за регулацију циркадијалног ритма. Када је мелатонин поремећен, успављивање постаје знатно теже. Чак и кратко гледање у екран током ноћи може у потпуности разбудити мозак.

"Довољно је само да провјерите вријеме на телефону да бисте се потпуно разбудили", објашњава др Лин. "То често доводи до дужег успављивања и краћег, неквалитетног сна."

Телефон као стални извор стреса

Карен Ен Канам, савјетник за добробит и стручњак за нервни систем, истиче да телефони представљају константан извор менталне стимулације.

"Телефон је постао окидач стреса, нотификације, плаво свјетло и стални проток информација д‌јелују на нервни систем баш онда када би требало да се смири", објашњава она.

Др Лин додаје да присуство телефона у спаваћој соби држи нервни систем у стању приправности. "Чак и ако не користите телефон, тијело остаје у стању опреза. Пулс је повишен, а права релаксација изостаје", каже она. Овакво стање може спријечити улазак у дубље фазе сна, које су кључне за опоравак организма.

Шта се мијења када људи пређу на аналогни будилник

Предности избацивања телефона из спаваће собе не односе се само на квалитет сна, већ и на начин на који се будимо. Према ријечима др Лин, људи који користе класичне будилнике често брже заспу, ријеђе се буде током ноћи и ујутру се осјећају смиреније.

Слична искуства има и Канам. "Људи пријављују дубљи сан, мање ноћних буђења и мирније јутро, без потребе да одмах провјеравају поруке", каже она.

Без наглог свијетла екрана и бомбардовања информацијама, нервни систем се природније пребацује из сна у будност. Многи примјећују да се ујутру осјећају мање ужурбано и емотивно стабилније. Умјесто да одмах реагују на мејлове, вијести и обавјештења, имају времена да се полако разбуде, и физички и ментално.

Ко највише може имати користи од ове промјене

Иако готово свако може имати користи од избацивања телефона из спаваће собе, стручњаци истичу да одређене групе примјећују промјене брже и интензивније.

"Особе које пате од несанице, анксиозности, апнеје у сну, као и оне са срчаним или плућним проблемима, највише добијају овом промјеном", каже др Лин. Недостатак сна додатно оптерећује организам, посебно срце и плућа, па је квалитетан одмор за ове људе од кључног значаја.

Канам додаје да особе са преоптерећеним или осјетљивим нервним системом често биљеже највећа побољшања. Родитељи и запослени који су под сталним стресом такође осјећају користи, нарочито када прекину циклус менталне стимулације касно увече и одмах по буђењу.

Једноставно рјешење за бољи сан

Порука стручњака је јасна: добар сан не захтијева више технологије, већ - тишину.

"Квалитетан сан не значи додавање нових уређаја, већ стварање простора у којем тијело може да се одмори и регенерише", закључује др Лин.

У времену када све више људи тражи једноставне и одрживе начине да унаприједе здравље, рјешење може бити изненађујуће једноставно - мирна спаваћа соба и будилник који има само једну функцију: да вас пробуди, пише "24Седам".

Подијели:

Тагови:

budilnik

Мобилни телефон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

Савјети

Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

23 ч

0
прање суђа кухиња

Савјети

Уз помоћ само једне намирнице уклоните сву масноћу са суђа

1 д

0
Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Савјети

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

1 д

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Савјети

Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

14

43

Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner