Зашто је добро избацити телефон из собе, а вратити класични будилник

05.01.2026
13:24
Коментари:0
За многе од нас паметни телефон је постао неизоставан дио свакодневице. Буди нас ујутру, забавља када не можемо да заспимо и готово увијек је надохват руке. Посљедња ствар коју видимо прије спавања и прва коју узмемо чим отворимо очи - управо је телефон.
Ипак, све већи број људи одлучује да избаци телефон из спаваће собе и поново уведе класични, механички будилник. Стручњаци за спавање тврде да ова навика може имати озбиљне здравствене предности.
Паметни телефони и апликације на њима дизајнирани су да привуку и задрже пажњу, а не да подстакну одмор. Докторица Ема Лин, пулмолог и специјалиста за медицину спавања, објашњава да телефони стимулишу мозак у тренутку када би он требало да се смири.
"Телефон активира мозак баш онда када он треба да се угаси", каже др Лин. "Класични будилник не емитује свјетло, не ствара искушење и не изазива напетост, што мозгу даје осјећај сигурности и олакшава успављивање."
Један од највећих проблема је изложеност свијетлу. Екрани телефона емитују плаво свјетло које смањује лучење мелатонина - хормона задуженог за регулацију циркадијалног ритма. Када је мелатонин поремећен, успављивање постаје знатно теже. Чак и кратко гледање у екран током ноћи може у потпуности разбудити мозак.
"Довољно је само да провјерите вријеме на телефону да бисте се потпуно разбудили", објашњава др Лин. "То често доводи до дужег успављивања и краћег, неквалитетног сна."
Карен Ен Канам, савјетник за добробит и стручњак за нервни систем, истиче да телефони представљају константан извор менталне стимулације.
"Телефон је постао окидач стреса, нотификације, плаво свјетло и стални проток информација дјелују на нервни систем баш онда када би требало да се смири", објашњава она.
Др Лин додаје да присуство телефона у спаваћој соби држи нервни систем у стању приправности. "Чак и ако не користите телефон, тијело остаје у стању опреза. Пулс је повишен, а права релаксација изостаје", каже она. Овакво стање може спријечити улазак у дубље фазе сна, које су кључне за опоравак организма.
Предности избацивања телефона из спаваће собе не односе се само на квалитет сна, већ и на начин на који се будимо. Према ријечима др Лин, људи који користе класичне будилнике често брже заспу, ријеђе се буде током ноћи и ујутру се осјећају смиреније.
Слична искуства има и Канам. "Људи пријављују дубљи сан, мање ноћних буђења и мирније јутро, без потребе да одмах провјеравају поруке", каже она.
Без наглог свијетла екрана и бомбардовања информацијама, нервни систем се природније пребацује из сна у будност. Многи примјећују да се ујутру осјећају мање ужурбано и емотивно стабилније. Умјесто да одмах реагују на мејлове, вијести и обавјештења, имају времена да се полако разбуде, и физички и ментално.
Иако готово свако може имати користи од избацивања телефона из спаваће собе, стручњаци истичу да одређене групе примјећују промјене брже и интензивније.
"Особе које пате од несанице, анксиозности, апнеје у сну, као и оне са срчаним или плућним проблемима, највише добијају овом промјеном", каже др Лин. Недостатак сна додатно оптерећује организам, посебно срце и плућа, па је квалитетан одмор за ове људе од кључног значаја.
Канам додаје да особе са преоптерећеним или осјетљивим нервним системом често биљеже највећа побољшања. Родитељи и запослени који су под сталним стресом такође осјећају користи, нарочито када прекину циклус менталне стимулације касно увече и одмах по буђењу.
Порука стручњака је јасна: добар сан не захтијева више технологије, већ - тишину.
"Квалитетан сан не значи додавање нових уређаја, већ стварање простора у којем тијело може да се одмори и регенерише", закључује др Лин.
У времену када све више људи тражи једноставне и одрживе начине да унаприједе здравље, рјешење може бити изненађујуће једноставно - мирна спаваћа соба и будилник који има само једну функцију: да вас пробуди, пише "24Седам".
Најновије
Најчитаније
15
08
15
00
14
57
14
49
14
43
Тренутно на програму