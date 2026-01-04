Logo
Large banner

Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

04.01.2026

15:31

Коментари:

0
Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

Ловоров лист је зачинска биљка која се вијековима користи у кухињи, али и у служби здравља као природни лијек.

Према народном вјеровању она има магично својство – вјерује се да може привући новац и помоћи вам у остварењу жеља.

Према старим вјеровањима, ловоров лист је вид амајлије, а вјеровало се да ако га носите у новчанику или ставите испод отирача на кућном прагу, привлачите богатство и новац.

илу-прање суђа-кухиња-29082025

Савјети

Уз помоћ само једне намирнице уклоните сву масноћу са суђа

Постоји и вјеровање да је паљење ловоровог листа средство за чишћење енергије у дому, као и за одређивање да ли је у кући присутна позитивна или негативна енергија.

Још један стари ритуал је писање жеље на листу ловоровог листа. Вјеровало се да се за вријеме младог или пуног Мјесеца на ловоровом листу напише жеља, а онда се тај лист баци у ватру да изгори. Потребно је вјеровати да се жеља може испунити.

Подијели:

Тагови:

Савјети

vjerovanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

прање суђа кухиња

Савјети

Уз помоћ само једне намирнице уклоните сву масноћу са суђа

3 ч

0
Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Савјети

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

7 ч

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Савјети

Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

9 ч

0
Вриједан савјет нутриционисте након празника

Савјети

Вриједан савјет нутриционисте након празника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

18

05

Дио Бијељине поново без гријања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner