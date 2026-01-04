Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

04.01.2026
15:31
Коментари:0
Ловоров лист је зачинска биљка која се вијековима користи у кухињи, али и у служби здравља као природни лијек.
Према народном вјеровању она има магично својство – вјерује се да може привући новац и помоћи вам у остварењу жеља.
Према старим вјеровањима, ловоров лист је вид амајлије, а вјеровало се да ако га носите у новчанику или ставите испод отирача на кућном прагу, привлачите богатство и новац.
Савјети
Постоји и вјеровање да је паљење ловоровог листа средство за чишћење енергије у дому, као и за одређивање да ли је у кући присутна позитивна или негативна енергија.
Још један стари ритуал је писање жеље на листу ловоровог листа. Вјеровало се да се за вријеме младог или пуног Мјесеца на ловоровом листу напише жеља, а онда се тај лист баци у ватру да изгори. Потребно је вјеровати да се жеља може испунити.
