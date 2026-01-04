Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Извор:
Крстарица
04.01.2026
11:30
Коментари:0
Гирице су свима добро позната ситна риба и вјероватно сте је већ некад јели. Ако не код куће, онда на мору, кад пржено и слано баш прија након цијелог дана на плажи.
Не треба их чистити од утробе, само оперите, оциједите и посушите на кухињском папиру. Уваљајте их у брашно и пржите у врућем дубоком уљу да пливају, врло кратко, само не добију златкасту боју и постану хрскави.
Свијет
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке
Уље треба да буде вруће, али не и превруће, па за пробу убаците једну рибицу и ако се око ње ствара пјена, уље је довољно загријано.
Шупљом кашиком пржене гирице вадите на папирнати убрус да се оциједи вишак уља па пребаците у посуду и посолите. Немојте пуно рибе одједном ставити у уље јер ће велика количина хладних гирица охладити уље па ће се кувати, а не пржити. Једе се све, нема чишћења.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Вицеви
1 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму