Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Крстарица

04.01.2026

Гирице су свима добро позната ситна риба и вјероватно сте је већ некад јели. Ако не код куће, онда на мору, кад пржено и слано баш прија након цијелог дана на плажи.

Не треба их чистити од утробе, само оперите, оциједите и посушите на кухињском папиру. Уваљајте их у брашно и пржите у врућем дубоком уљу да пливају, врло кратко, само не добију златкасту боју и постану хрскави.

Уље треба да буде вруће, али не и превруће, па за пробу убаците једну рибицу и ако се око ње ствара пјена, уље је довољно загријано.

Једе се све, нема чишћења

Шупљом кашиком пржене гирице вадите на папирнати убрус да се оциједи вишак уља па пребаците у посуду и посолите. Немојте пуно рибе одједном ставити у уље јер ће велика количина хладних гирица охладити уље па ће се кувати, а не пржити. Једе се све, нема чишћења.

Риба

