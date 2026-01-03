Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

Извор:
Јутрос нас је дочекао снијег, а ако се нисте на вријеме припремили и немате водоотпорну обућу, имамо генијалан трик како да вам ципеле постану отпорне на воду за само 5 минута, а ваша стопала биће топла и сува.
Зимски дани доносе снијег, кишу и бљузгавицу, а мокре и хладне ноге могу покварити сваки ваш излазак напоље. Имамо једноставан трик за водоотпорне ципеле – и то без скупих препарата. Све што вам треба јесу восак за свијеће и фен за косу!
Узмите комад воска и утрљајте га благо, у танком слоју преко површине ципела (идеално на кожне или платнене моделе).
Када сте прекрили цијели материјал воском, укључите фен и усмјерите лагано топли ваздух ка ципелама. Посматрајте како восак постаје провидан и креће да се упија у материјал, стварајући тако невидљиви заштитни слој. Резултат? Вода ће послије само клизити низ ваше ципеле, а ваше ноге остаће суве и топле, без обзира на временске услове. А за топле ноге чак и када је напољу минус можете да примјените овај стари руски трик за топле ноге који су користили и војници, грије ноге боље од вунених чарапа.
