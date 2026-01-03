Logo
Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

Извор:

Крстарица

03.01.2026

14:17

Фото: pixabay

За ове астролошке знакове, 3. јануар нам показује да пратимо предодређени пут. Осјећа се кармички, као да само живимо оно што нам је намијењено.

Универзум пружа смислен развој љубави који се осећа намјерно. Овде нема случајности. Нешто кликне и неко иступи напред.

Бик – дубока љубав носи тежину, не плашите се

Суботња астролошка енергија говори директно вама. 3. јануара осјећате се привучено ка некоме са необичним интензитетом. Обично више волите да провјерите своје срце. Не желите увијек да се баците у љубав, из страха да се не изгубите у њој.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Међутим, то није пролазна привлачност коју осјећате овог дана. Она носи тежину, историју и осјећај препознавања који је тешко објаснити. Све што знате је да је нешто другачије и да вам се то свиђа.

Чак и ако вас плаши, осјећате се довољно храбро да једноставно идете са током и видите гдје вас то води. Овог дана знате да љубав неће поништити вашу независност или вашу удобност. Нешто добро се дешава. Пратите своје срце, Биче.

Стријелац – емотивна прекретница

3. јануар вам доноси емотивну прекретницу. Астролошка енергија суботе открива гдје ваше срце заиста жели да иде. Можда чак ни не желите да вјерујете у то, али постоји неко ко вас види онаквима какви јесте и онаквима какви желите да будете виђени.

Универзум пружа везу која подржава вашу визију себе. Истовремено, омогућава вам да видите ову другу особу онаквом каква јесте. Ваши снови се потврђују. Љубав изгледа онако како желите.

Порука овде је моћна. Љубав која се поклапа са вашим путем осјећа се експанзивно, а не ограничавајуће. Осјећате наду први пут после дугог, дугог времена. То више није само пуста жеља, то је љубав.

Јарац – истина руши баријере

Суботња астролошка енергија вам омогућава да видите да је љубав могућа у вашем животу и да сте вјероватно спремни за њу. 3. јануара. Нешто се мијења у начину на који гледате на посвећеност и то утиче на то како видите особу са којом сте или ћете бити.

Николас Мадуро

Свијет

САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

Ово може укључивати изговарање веома емотивне истине некоме која ће разјаснити ситуацију и мало узбуркати ствари. Ова истина има способност да сруши баријере, а то би на крају могло бити веома позитивно за вас.

Дубока љубав стиже данас и вас проналази баш у тренутку када мислите да ћете можда морати да одустанете од ње. Баш у последњем тренутку, она долази да вас увјери да су сви разговори и дијељење истине били вредни труда. Све је добро. Не брините, преноси Крстарица.

Хороскоп

Љубав

