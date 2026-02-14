Logo
Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

14.02.2026

20:44

полиција
Фото: АТВ

Полицијски службеник из Котор Вароши починио је синоћ самоубиство у дворишту породичне куће.

На мјесто догађаја изашли су припадници полиције који су, по налогу надлежног тужилаштва, обавили увиђај и подузели све потребне истражне радње.

Дарко Јевтић и Татјана Јечменица

Хроника

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Према доступним информацијама, мотив овог трагичног чина за сада није познат. Несретни мушкарац иза себе је оставио супругу и троје д‌јеце, што је додатно потресло локалну заједницу.

Колеге га описују као дугогодишњег професионалца који је више од двије деценије провео у служби.

Вијест о његовој смрти изазвала је тугу међу познаницима и грађанима који су га познавали. Надлежне институције ће у наредном периоду утврдити све околности које су довеле до ове трагедије, преноси Глас Котор Вароши.

