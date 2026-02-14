Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Извор:
Бивша тенисерка Татјана Јечменица трагично је изгубила живот у саобраћајној несрећи која се у петак увече догодила на обилазници код Београда.
Њен супруг, Дарко Јевтић, задобио је тешке повреде и тренутно је у лошем стању, налази на апаратима у шок соби, док љекари чине све да му спасу живот, сазнаје "Блиц".
Татјана Јечменица и Дарко Јевтић су се вјенчали 2013. године и имају сина.
Дарко Јевтић је дугогодишњи директор Рукометног клуба Војводина, у којем је од 1993. године и провео је у клубу 33 године! Он је био и на функцији тренера, касније и директора, гдје је до данас, а за то време је освојио невјероватних 37 трофеја.
Од Војводине је направио гиганта и најуспешнији клуб у Србији, који је био релевантан фактор и на европском нивоу, док је у Србији доминирао годинама уназад, све док Партизан прошле сезоне није прекинуо доминацију и освојио титулу.
