Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Српска православна црква и њени вјерници 15. фебруара славе Сретење Господње, дан када се сјећамо тренутка када је Пресвета Богородица увела новорођеног Христа у храм у Јерусалиму. Овај дан се сматра сусретом Бога и људи.
Према црквеном предању, овај догађај повезује се са обредом уношења Исуса у храм, у складу са прописима закона који су тада важили, а који су подразумевали посвећење првенца Богу. Број 40, који је значајан у библијској симболици, означава испуњење времена и прелазак у нову фазу живота, што овај празник чини дубоко укоријењеним у историји и религиозним обичајима заједнице.
Сретење није само још један догађај, већ је наставак Божићног циклуса: Божић означава рођење, а Сретење сусрет који потврђује дубоко значење тог рођења. Празник нас подсјећа на важност препознавања и виђења Божје присутности у свим аспектима живота, па и у најскромнијим и свакидашњим тренуцима.
У црквеном календару овај празник је обиљежен црвеним словом, а постоји и обичај да се на Сретење пале свеће као симбол свјетлости и заштите. Ове свеће се чувају као амулети у дому и користе се у тренуцима болести или невоље, јер се вјерује да њихов пламен и дим имају моћ исцјељења.
