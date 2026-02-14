Logo
Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

Извор:

АТВ

14.02.2026

19:28

Коментари:

0

Дјечији рођендани некада су се прослављали кући уз грицкалице сокиће и друштво. Данас нови тренд представља прославу у играоницама. И Док се дјеца радују балонима родитељи сабирају рачуне. Колико заправо данас кошта дјечији осмјех.

Родитељи бирају, а играонице нуде пакете који обухватају различите услуге простор анимацију и храну, али такве прославе представљају озбиљан издатак за кућни буџет. Поставља се питање да ли тренд звани играоница чини дијете срећним.

"Сваки родитељ је сретан када слави рођендан свог дјетета. Мислим да садашња дјеца славе рођендане препуно. Пуно је свега. А да су они у суштини сретни и са много мање", рекла је Бојана Антонић.

Потражња за прославом у играоници без обзира на цијене не опада. Неопходно је извршити резервацију на вријеме.

"Отприлике неких мјесец дана унапријед, ако је викенд сигурно, ако су радни дани постоји шанса да се термин уграби ако се мало касније резервише", казала је менаџер играонице Дејана Ћеркета.

Вјечита дилема је да ли је јефтиније рођендан прославити кући. Једно је сигурно, за родитеље је то лакши начин организације рођенданске журке.

"Мислим да сада то дође на исто, док се кући то све припреми док се очисти, треба исто новца да се издвоји као да се дође у играоницу. Дођете кући све вам је чисто овде ми све одрадимо за вас", додала је Ћеркета.

Цијене варирају од играонице до играонице у зависности од понуде. Понуда је разноврсна.

У појединим играоницама основни пакет за 10 дјеце износи 150 КМ док се цијена проширених пакета са већим бројем дјеце пење и до 300 КМ

Ако у ту цијену додате просјечну торту, декорацију и пиће за дјецу и родитеље цијена може премашити чак и 500 КМ.

И док дјеца воде своје битке и своје игре, родитељи воде оне неке друге финансијске. Једни су за рођендан у играоници а други више за онај кући.Било да се одлучите за рођендан у играоници или пак кући чињеница је да ћете морати одвојити добар дио мјесечног буџета.

