Сутра је Сретење Господње: Један обичај се посебно односи на неудате дјевојке

Извор:
Курир
14.02.2026
14:43
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници сутра славе празник Сретење Господње, успомену на дан када је Богородица новорођеног Христа увела у храм да га посвети Богу.
Сретење Господње се код хришћана слави на 40. дан од Божића. Српска православна црква слави овај празник 2. фебруара по црквеном, а 15. фебруара по грегоријанском календару. Овај празник слави се од 554. године
Република Српска
Цвијановић у Мингену са замјеником Генералног секретара НАТО-а
Сретење се славило као Дан државности Србије до настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, након чега је укинут, да би у Србији поново почео да се слави од 2002. године.
Срби вјерују да тај дан казује колико ће зима још трајати, а то зависи од тога да ли ће мечка данас изаћи из свог брлога и видети своју сјенку. Један од обичаја је и да се на Сретење Господње обавезно пале свијеће, јер се вјерује да пламен свеће кућу штити од грома и других несрећа, али и да има чаробну моћ.
Најзанимљивије од сретењских вјеровања јесте да младе дјевојке треба да пазе данас кога ће прво ујутру срести, јер ће им младожења баш такав бити по изгледу и карактеру.
Здравље
Наука дала одговор: Да ли стрес убрзава старење?
Иначе, овај празник је у вријеме цара Јустинијана уприличен као молитва да престану велике несреће, куга и земљотреси.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Тренутно на програму