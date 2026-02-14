Logo
Сутра је Сретење Господње: Један обичај се посебно односи на неудате дјевојке

Курир

Српска православна црква и вјерници сутра славе празник Сретење Господње, успомену на дан када је Богородица новорођеног Христа увела у храм да га посвети Богу.

Сретење Господње се код хришћана слави на 40. дан од Божића. Српска православна црква слави овај празник 2. фебруара по црквеном, а 15. фебруара по грегоријанском календару. Овај празник слави се од 554. године

Сретење се славило као Дан државности Србије до настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, након чега је укинут, да би у Србији поново почео да се слави од 2002. године.

Народна вјеровања о зими и мечки

Срби вјерују да тај дан казује колико ће зима још трајати, а то зависи од тога да ли ће мечка данас изаћи из свог брлога и видети своју сјенку. Један од обичаја је и да се на Сретење Господње обавезно пале свијеће, јер се вјерује да пламен свеће кућу штити од грома и других несрећа, али и да има чаробну моћ.

Најзанимљивије од сретењских вјеровања јесте да младе дјевојке треба да пазе данас кога ће прво ујутру срести, јер ће им младожења баш такав бити по изгледу и карактеру.

Иначе, овај празник је у вријеме цара Јустинијана уприличен као молитва да престану велике несреће, куга и земљотреси.

