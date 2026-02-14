Logo
Преминуо Лазар Кршић, духовник манастира Тавна

14.02.2026

11:38

Преминуо Лазар Кршић, духовник манастира Тавна
Фото: Pixabay

Синоћ је, у Болници "Свети Врачеви" у Бијељини преминуо архимандрит Лазар, духовник манастира Тавна.

Његово Високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије јутрос је служио помен новопрестављеном слуги Божијем Лазару (Кршићу), деценијском духовнику и служашчем у манастиру Тавна, преноси РТРС.

Архимандрит Лазар Кршић рођен је 12. марта 1952. године у Лијешћу код Брода. Богословију "Света Три Јерарха" у манастиру Крки завршио је 1985. године.

Монашки постриг примио је 24. октобра 1978. године у манастиру Светог Николаја на Озрену. Рукоположен је у чин јерођакона 17. октобра, а у чин јеромонаха 31. октобра 1978.године.

У манастиру Тавни је од 1982.године. Чином архимандрита одликован је 1996. године.

