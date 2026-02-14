Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

Извор:
Ноћас око један сат послије поноћи у Дубљанској улици на Врачару избио је пожар на путничком аутомобилу марке "ауди".
Возило је било паркирано уз коловоз, а пламен су први примјетили станари оближњих зграда који су одмах позвали ватрогасце. Ватрогасне екипе брзо су стигле на лице мјеста и успјеле да локализују пожар прије него што се проширио на сусједна возила или околне објекте.
На срећу, у инциденту није било повријеђених, али је на аутомобилу причињена велика материјална штета. Према ријечима кошија, пожар је брзо букнуо и у кратком року захватио већи дио аутомобила.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, сигурносне камере са околних зграда забиљежиле су особу за коју се сумња да је изазвала пожар. На снимку се види како непознати нападач прилази аутомобилу, полива га запаљивом течношћу, пали ватру, а затим одлази у непознатом правцу.
Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњиченог, док се утврђују све околности под којима је дошло до овог инцидента.
Истрага, која би требало да расветли све околности овог догађаја, је у току.
