Logo
Large banner

Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

Извор:

Телеграф

14.02.2026

11:07

Коментари:

0
Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило
Фото: Pixabay

Ноћас око један сат послије поноћи у Дубљанској улици на Врачару избио је пожар на путничком аутомобилу марке "ауди".

Возило је било паркирано уз коловоз, а пламен су први примјетили станари оближњих зграда који су одмах позвали ватрогасце. Ватрогасне екипе брзо су стигле на лице мјеста и успјеле да локализују пожар прије него што се проширио на сусједна возила или околне објекте.

Посао

Свијет

Крај осмочасовног радног времена у Њемачкој?

На срећу, у инциденту није било повријеђених, али је на аутомобилу причињена велика материјална штета. Према ријечима кошија, пожар је брзо букнуо и у кратком року захватио већи дио аутомобила.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, сигурносне камере са околних зграда забиљежиле су особу за коју се сумња да је изазвала пожар. На снимку се види како непознати нападач прилази аутомобилу, полива га запаљивом течношћу, пали ватру, а затим одлази у непознатом правцу.

Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњиченог, док се утврђују све околности под којима је дошло до овог инцидента.

Татјана Јечменица

Тенис

Објављена фотографија смрвљеног аута страдале Татјане Јечменице

Истрага, која би требало да расветли све околности овог догађаја, је у току.

Подијели:

Тагови :

izgorio automobil

пожар

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Горан Селак

БиХ

Селак оштро о концерту у Широком: Томпсоном по миру и суживоту у БиХ

3 ч

0
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Дан бораца - симбол слободарских тежњи српског народа

3 ч

1
Двојац упао у станицу и напао полицију, повријеђен службеник

Хроника

Двојац упао у станицу и напао полицију, повријеђен службеник

3 ч

0
Паметни телефони ноћу размјењују податке

Наука и технологија

Паметни телефони ноћу размјењују податке

3 ч

0

Више из рубрике

Татјана Јечменица с мужем

Србија

Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот

5 ч

0
Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

Србија

Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

15 ч

0
Избио пожар на породичној кући, повријеђен мушкарац

Србија

Избио пожар на породичној кући, повријеђен мушкарац

17 ч

0
Вучић: Вечерас ћу се у Минхену састати са Цвијановићевом

Србија

Вучић: Вечерас ћу се у Минхену састати са Цвијановићевом

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner