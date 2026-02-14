Logo
Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот

Извор:

Телеграф

14.02.2026

08:44

Татјана Јечменица с мужем
Фото: Инстаграм

Трагична вијест потресла је цијелу Србију, јер је у тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила код Орловаче, у судару теретног и путничког возила, погинула Татјана Јечменица, бивша српска тенисерка и селекторка ФЕД куп репрезентације Србије.

Она је била у колима са супругом, када је на њих налетио камион. Она је погинула док су ватрогасци покушавали да их извуку из слупаног аутомобила, а супруг Дарко Јевтић је у тешком стању у болници и тренутно се налази у индукованој коми са повредама грудног коша и љекари му се боре за живот.

Татјана Јечменица и Дарко Јевтић се вјенчали 2013. године и имају сина Алексу.

Дарко Јевтић је дугогодишњи директор Рукометног клуба Војводина, у којем је од 1993. године и провео је у клубу 33 године!

Он је био и на функцији тренера, касније и директора, гдје је до данас, а за то вријеме је освојио невероватних 37 трофеја, преноси "Телеграф".

Од Војводине је направио гиганта и најуспјешнији клуб у Србији, који је био релевантан фактор и на европском нивоу, док је у Србији доминирао годинама уназад, све док Партизан прошле сезоне није прекинуо доминацију и освојио титулу.

Дарко Јевтић је и члан СПС-а, а поводом погибије његове супруге Татјане Јечменице огласио се и министар полиције Ивица Дачић.

Колико су јаке везе Дарка Јевтића у СПС-у говори и то да је кум на вјенчању њега и Татјане Јечменице био Душан Бајатовић, један од најважнијих чланова СПС-а.

Такође, тада је на свадби био и Ратко Буторовић, популарни Бата Кан Кан, некадашњи предсједник ФК Војводина.

