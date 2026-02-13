Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

Извор:
АТВ
13.02.2026
22:38
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на обилазници код петље Орловача у смјеру ка Остружници.
Сударили су се шлепер и џип, а како незванично сазнају медији у Србији женска особа је погинула на мјесту.
Ватрогасци из Кошутњака, Железника и Раковице стигли су на лице мјеста, где су затекли двије особе заробљене у путничком возилу.
Једна особа је извучена из возила у свјесном стању и предата екипи Хитне помоћи, док је акција извлачења друге особе и даље у току.
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму