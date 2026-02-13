Logo
Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

АТВ

13.02.2026

22:38

0
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на обилазници код петље Орловача у смјеру ка Остружници.

Сударили су се шлепер и џип, а како незванично сазнају медији у Србији женска особа је погинула на мјесту.

Ватрогасци из Кошутњака, Железника и Раковице стигли су на лице мјеста, где су затекли двије особе заробљене у путничком возилу.

Једна особа је извучена из возила у свјесном стању и предата екипи Хитне помоћи, док је акција извлачења друге особе и даље у току.

(Курир)

Саобраћајна несрећа

несрећа

