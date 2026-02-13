Избио пожар на породичној кући, повријеђен мушкарац

13.02.2026
20:58
Коментари:0
Једно лице повријеђено је вечерас у пожару који је избио на породичној кући у Улици кнеза Милоша у Чачку, а ватрогасно-спасилачке екипе брзом интервенцијом локализовале су ватру и спречиле ширење ватрене стихије на околне објекте.
"Повређени мушкарац, стар око 50 година, примљен је у Општу болницу Чачак са опекотинама трећег и четвртог степена на доњим екстремитетима. На пријему је био стабилних виталних параметара, а након иницијалног збрињавања и опсервације хоспитализован је у јединици интензивне неге", потврђено је из те здравствене установе.
Друштво
У пожару није било страдалих, а тачан узрок избијања ватре и околности под којима је дошло до повређивања биће утврђени након увиђаја надлежних органа и лекарских прегледа.
