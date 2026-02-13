Logo
Вучевић: Предаја никад није била опција

13.02.2026

19:21

Коментари:

0
Милош Вучевић
Фото: АТВ

Изасланик предсједника Србије Милош Вучевић рекао је да Срби са обје стране Дрине и свуда гдје живе припадају истом духовном и културном простору и зато је његовање односа уз пуно поштовање међународног права, правде и мира трајни императив.

"Правним и дипломатским средствима бранићемо наше право на постојање, достојанство и слободу. Предаја никад није била опција, а ни мржња према другом наш пут", поручио је Вучевић у обраћању на свечаној академији поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Србије и Дана државности Српске.

Он је истакао да се времена подјела и ембарга никад се неће поновити.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Српски народ кроз историју бранио своју слободу и државност

"Данас, на Дан државности, с пуним поштовањем према прецима и одговорношћу према потомцима, поручујемо да ћемо своју слободу и право на постојање бранити мирно, али одлучно и достојанствено, без мржње, али с јасном свијешћу ко смо, шта смо преживјели и шта остављамо будућим генерацијама", поручио је Вучевић.

Милош Вучевић

