Ово су могући узроци двије смрти у Чачку након операције крајника

Након смрти четворогодишње Еме, која је преминула послије рутинске операције трећег крајника у Општој болници у Чачку, јуче је у истој здравственој установи преминуо и тридесетосмогодишњи мушкарац из Ниша.
Министар здравља Србије Златибор Лончар изјавио је да преминули пацијент није имао српско здравствено осигурање, већ се самоиницијативно пријавио на хируршку интервенцију коју је сам и платио.
У јутарњи програм "Курир" телевизије "Редакција" укључила се Гордана Ињац из Чачка, износећи најновије информације поводом још једне смрти у Општој болници.
"Све очи су у овом тренутку у Чачку упрте у Више јавно тужилаштво. Тамо треба да стигну обје обдукције пацијената који су оперисани на ОРЛ одјељењу са смртним исходом", каже Ињац за "Редакцију".
Она преноси и реакције грађана, истичући да су дешавања у овој здравственој установи тренутно главна тема у граду.
Чачани поздрављају одлуку министра да се на ово одјељење доведу љекари из других установа, који тренутно прегледају пацијенте. Такође је позитивно оцијењена одлука да се до даљњег обуставе операције, те да се збрињавају само хитни случајеви, при чему интервенције обављају љекари из терцијарних установа у Београду и Крагујевцу.
Ипак, поједини грађани замјерају што сличне мјере нису уведене и на другим одјељењима чачанске болнице, наводећи да ОРЛ одјељење није једини проблем у систему. Као примјер истичу недавни случај на интерном одјељењу, гдје је један пацијент извршио самоубиство.
У програм се путем видео-позива укључио и професор доктор Јоргос Константинидис, предсједник Удружења педијатара Србије, који је говорио о могућим компликацијама код дјеце, чак и када су претходно обављене све неопходне претраге и анализе.
"Не постоји практично ниједна медицинска интервенција са нултим ризиком. У том смислу, хирургија свакако предњачи када је ријеч о могућим компликацијама. Оне су повезане како са самим оперативним захватом, тако и са анестезијом, што је, према до сада познатим информацијама, највјероватније био случај код овог дјетета. Врло је могуће да је у питању једна од најтежих постоперативних компликација током буђења из анестезије – ларингоспазам, односно грч мишића гркљана, који попут капије затвори дисајне путеве", истакао је Константинидис.
Он је додао да постоје и стања која се испоље тек када организам први пут дође у контакт са одређеним лијеком, у овом случају анестетиком.
"Такве реакције не морају бити раније познате, јер се генетска предиспозиција може испољити тек при првом контакту са лијеком. Може доћи до такозване малигне хипертермије, наглог повећања тјелесне температуре, што може довести до тешких компликација, укључујући поремећаје срчаног ритма и нежељени исход", објаснио је он.
Гост у студију био је доктор Бранислав Пишчевић, пластични хирург, који је говорио о адекватној комуникацији са породицом након смртног исхода, као и о слању отпусне листе путем апликација за размјену порука. Он је истакао колико је важно да породица буде детаљно информисана прије саме интервенције.
"Стандардна процедура подразумијева да се пацијенту објасни због чега се операција ради, шта га очекује, које су могуће посљедице, какав је рехабилитациони период и колика је шанса за успјех", рекао је Пишчевић.
Говорећи о случају тридесетосмогодишњег мушкарца, који је потписао сагласност и прихватио ризике операције, додао је:
"Није довољно да пацијент само нешто потпише, чак и када му је све објашњено. Ту постоји врло танка граница за љекара – да ли прихватити или не прихватити таквог пацијента. Ипак, за сваку операцију и сваког пацијента постоје јасно дефинисани протоколи у свим болницама, гдје пацијент својом сагласношћу потврђује да је упознат са ризицима. Колико је заиста разумио и колико је био свјестан, то је друго питање".
Поједини доктори и хирурзи ових дана изјавили су да операција крајника никако није рутинска интервенција, али и да је смртност изузетно ријетка, те да је овакав исход готово незабиљежен, јер сама процедура спада међу најбезбједније хируршке захвате.
Поставља се питање да ли уопште постоје интервенције у општој анестезији које се могу сматрати рутинским. Иако операција крајника спада међу најчешће извођене хируршке захвате, остаје дилема да ли се она заиста може назвати рутинском.
Константинидис је изјавио да се може рећи да постоје интервенције које се изводе чешће, па се у том контексту називају рутинским.
Међутим, како је нагласио, нулти ризик, односно потпуно одсуство ризика, не постоји, и то је суштина цијеле приче.
