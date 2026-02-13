Logo
Large banner

Плаћају људима хиљаде евра само да леже 10 дана

Извор:

Агенције

13.02.2026

16:07

Коментари:

0
Лежање, одмор
Фото: Photo by Lisa from Pexels

Институт за свемирску медицину и физиологију (Медес) у Тулузу покренуо је необичан научни пројекат и тражи 10 здравих мушкараца који су спремни да учествују у експерименту симулације бестежинског стања.

За десет дана учешћа, волонтерима је понуђена накнада од 5.000 евра.

Љубав

Занимљивости

Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером

У оквиру истраживања, учесници ће десет дана провести у благо нагнутом положају, практично без устајања из кревета.

Током тог периода биће под строгим надзором љекарског тима, а унос калорија биће ограничен на око 250 дневно.

Циљ студије је да научници добију прецизније податке о томе како људски организам реагује на услове сличне онима у свемиру.

Ко може да се пријави?

За учешће могу да се пријаве мушкарци старости између 20 и 40 година, који су физички активни и у одличном здравственом стању.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ

Интересовање за студију већ је велико, а институт је, према доступним информацијама, добио велики број пријава, пише Танјуг.

"Експеримент је планиран за јун и његов циљ је да проучи утицај нулте гравитације на људски метаболизам и исхрану, што је кључно за будуће дуже свемирске мисије", истиче руководилац пројекта Амандин Фабр.

Циљ пројекта

Оваква истраживања дио су ширег програма припрема за дуготрајне свемирске мисије, гдје је кључно разумјети како тијело реагује на продужени боравак у бестежинском стању.

MUP RS

Република Српска

МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

Научници посебно прате промјене у метаболизму, мишићној маси и начину на који тијело обрађује храњиве материје.

Сличне студије спроводе се годинама, а искуства ранијих учесника показују колико је људски организам способан за адаптацију. Један од учесника претходних експеримената описао је како изгледа прилагођавање организма.

"Првих неколико сати тијело се прилагођава спорије, али послије тога веома брзо схватите како се тијело навикава", рекао је Ерван за БФМ ТВ.

Подијели:

Тагови :

istraživanje

Француска

Свемир

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта је хиперсонична брзина

Наука и технологија

Шта је хиперсонична брзина

7 ч

0
У Русији развијена прва апликација за борбу против сезонских алергија

Наука и технологија

У Русији развијена прва апликација за борбу против сезонских алергија

22 ч

0
Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

Наука и технологија

Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

1 д

0
Мрави инсекти

Наука и технологија

Откривен мрав стар 40 милиона година

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

17

18

Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner