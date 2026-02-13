Плаћају људима хиљаде евра само да леже 10 дана

Извор:
Агенције
13.02.2026
16:07
Коментари:0
Институт за свемирску медицину и физиологију (Медес) у Тулузу покренуо је необичан научни пројекат и тражи 10 здравих мушкараца који су спремни да учествују у експерименту симулације бестежинског стања.
За десет дана учешћа, волонтерима је понуђена накнада од 5.000 евра.
Занимљивости
Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером
У оквиру истраживања, учесници ће десет дана провести у благо нагнутом положају, практично без устајања из кревета.
Током тог периода биће под строгим надзором љекарског тима, а унос калорија биће ограничен на око 250 дневно.
Циљ студије је да научници добију прецизније податке о томе како људски организам реагује на услове сличне онима у свемиру.
За учешће могу да се пријаве мушкарци старости између 20 и 40 година, који су физички активни и у одличном здравственом стању.
Република Српска
Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ
Интересовање за студију већ је велико, а институт је, према доступним информацијама, добио велики број пријава, пише Танјуг.
"Експеримент је планиран за јун и његов циљ је да проучи утицај нулте гравитације на људски метаболизам и исхрану, што је кључно за будуће дуже свемирске мисије", истиче руководилац пројекта Амандин Фабр.
Оваква истраживања дио су ширег програма припрема за дуготрајне свемирске мисије, гдје је кључно разумјети како тијело реагује на продужени боравак у бестежинском стању.
Република Српска
МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу
Научници посебно прате промјене у метаболизму, мишићној маси и начину на који тијело обрађује храњиве материје.
Сличне студије спроводе се годинама, а искуства ранијих учесника показују колико је људски организам способан за адаптацију. Један од учесника претходних експеримената описао је како изгледа прилагођавање организма.
"Првих неколико сати тијело се прилагођава спорије, али послије тога веома брзо схватите како се тијело навикава", рекао је Ерван за БФМ ТВ.
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Тренутно на програму