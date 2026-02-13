Logo
Large banner

МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

15:32

Коментари:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Фото: ATV

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир издао је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.

Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.

Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.

"Забрањује се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће учествовати у активностима поводом обиљежавања Сретења на подручју града Бањалука, дана 13.02.2026. године од 12,00 до 24,00 часа", напомињу у Министарству.

Такође, Министарство, полицијске управе и полицијске станице наведеног дана неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

teslic 2

Градови и општине

Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

Подсјећамо, 13. фебруара обиљежава се Сретење - Дан државности Републике Србије и Републике Српске и Дан сјећања на Први српски устанак и све српске борце ослободилачких ратова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

2 ч

0
Никола Шобот

Република Српска

Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

2 ч

0
Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

Република Српска

Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

2 ч

1
Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

Република Српска

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

15:00

Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ РС

пренос

16:30

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

16:50

Најбоље из АТВ јутра

јутарњи програм

17:10

Центар дана

инфотејмент

18:00

Свечана академија - Сретење - Дан државности Србије и Дан државности РС

пренос

18:50

Маркетинг

телетрговина

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

Стање на граничним прелазима

Small banner