МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

Аутор:Стеван Лулић
13.02.2026
15:32
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир издао је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.
Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.
Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.
"Забрањује се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће учествовати у активностима поводом обиљежавања Сретења на подручју града Бањалука, дана 13.02.2026. године од 12,00 до 24,00 часа", напомињу у Министарству.
Такође, Министарство, полицијске управе и полицијске станице наведеног дана неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
Подсјећамо, 13. фебруара обиљежава се Сретење - Дан државности Републике Србије и Републике Српске и Дан сјећања на Први српски устанак и све српске борце ослободилачких ратова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
