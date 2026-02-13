Logo
13.02.2026

15:05

Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе
Фото: АТВ

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Карана захвалио је српском народу и свим грађанима Републике Српске који су изашли на изборе и дали му повјерење да обавља дужност предсједника Републике Српске.

"Хвала и онима који су гласали другачије. Сваки грађанин који је искористио бирачко право потврђује да је воља народа једини извор власти и да о судбини Републике Српске суверено одлучује искључиво њен народ", објавио је Каран на Иксу.

Он је поручио да народна воља, Устав Републике Српске и право српског народа да сам одлучује о својој будућности остају његова једина водиља и обавеза.

ЦИК

Република Српска

ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Централна изборна комисија БиХ потврдила је данас да је Синиша Каран изабран за предсједника Републике Српске.

ЦИК је на хитној коресподентној сједници донио одлуку о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске, према којим је потврђен избор Карана, кандидата СНСД-а.

Синиша Каран

Поновљени пријевремени избори

