ЦИК потврдио: Синиша Каран предсједник Републике Српске

Централна изборна комисија БиХ потврдила је избор Синише Карана за предсједник Републике Српске на поновљеним изборима.

Сви чланови ЦИК-а били су сагласни.

Синиша Каран је 23. новембра остварио побједу над СДС-овим кандидатом Бранком Бланушом, али је ЦИК одлучио да понови гласање на 136 бирачких мјеста.

На поновљеним изборима 8. фебруара Каран је остварио још увјерљивију разлику.