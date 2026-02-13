ЦИК потврдио: Синиша Каран предсједник Републике Српске

Извор:
Централна изборна комисија БиХ потврдила је избор Синише Карана за предсједник Републике Српске на поновљеним изборима.
Сви чланови ЦИК-а били су сагласни.
Синиша Каран је 23. новембра остварио побједу над СДС-овим кандидатом Бранком Бланушом, али је ЦИК одлучио да понови гласање на 136 бирачких мјеста.
На поновљеним изборима 8. фебруара Каран је остварио још увјерљивију разлику.
