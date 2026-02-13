Logo
ЦИК потврдио: Синиша Каран предсједник Републике Српске

Извор:

АТВ

13.02.2026

13:04

Коментари:

4
Синиша Каран на гласању
Фото: АТВ БЛ

Централна изборна комисија БиХ потврдила је избор Синише Карана за предсједник Републике Српске на поновљеним изборима.

Сви чланови ЦИК-а били су сагласни.

Синиша Каран је 23. новембра остварио побједу над СДС-овим кандидатом Бранком Бланушом, али је ЦИК одлучио да понови гласање на 136 бирачких мјеста.

На поновљеним изборима 8. фебруара Каран је остварио још увјерљивију разлику.

Синиша Каран

ЦИК БиХ

Коментари (4)
