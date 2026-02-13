Logo
Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

Извор:

АТВ

13.02.2026

12:53

Коментари:

2
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске данас је, на телефонској сједници, донијела закључак којим се, ради обиљежавања Сретења - Дана државности Републике Србије и Дана државности Републике Српске, понедјељак 16. фебруар, проглашава нерадним даном.

"Тога дана у Републици Српској неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе", саопштено је из Владе Српске.

Тагови :

Влада Републике Српске

Дан државности - Сретење

neradni dan

Коментари (2)
