Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

13.02.2026
Влада Републике Српске данас је, на телефонској сједници, донијела закључак којим се, ради обиљежавања Сретења - Дана државности Републике Србије и Дана државности Републике Српске, понедјељак 16. фебруар, проглашава нерадним даном.
"Тога дана у Републици Српској неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе", саопштено је из Владе Српске.
