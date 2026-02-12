Logo
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

АТВ

12.02.2026

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке
Фото: АТВ

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 4. сједници, у Бањалуци, Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске за период јануар-децембар 2025. године.

Укупна спољнотрговинска размјена Републике Српске у 2025. години износила је 12,98 милијарди КМ и повећана је за 4,82%, односно за 597 милиона КМ, у односу на 2024. годину.

  • Укупан увоз Републике Српске у 2025. години износио је 7,63 милијарде КМ и повећан је за 3,94%, односно за 289 милиона КМ, у односу на 2024. годину.
  • Укупан извоз Републике Српске у 2025. години износио је 5,35 милијарди КМ и повећан је за 6,11%, односно за 308 милиона КМ, у односу на 2024. годину.

Покривеност увоза извозом Републике Српске у 2025. години, у односу на 2024. годину, повећана је за 1,44% и сада износи 70,19%.

Укупан дефицит у 2025. години у односу на 2024. годину смањен је за 20 милиона КМ.

На данашњој сједници утврђен је Приједлог Владе Републике Српске за Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2026. годину.

Овим документом, у 2026. години, планирано је да НСРС разматра 62 документа из законодавног дијела, те 25 докумената из тематског дијела.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању магистралног пута првог реда М–I 111 дионица Добро Поље – Миљевина, те задужила инвеститора изградње ХЕ Бистрица да:

- изврши пројектовање и извођење радова на санацији клизишта и стабилности моста на km 14+000, на магистралном путу првог реда М–I 111 дионица Добро Поље – Миљевина и

- изради Елаборат заштите објеката при изградњи хидроелектране, усљед промјењивог понашања ријеке Бистрице и усљед осталих утицаја изазваних изградњом хидроелектране.

Задужује се ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука да изврши санацију самог моста на km 14+000, на магистралном путу првог реда М–I 111 дионица Добро Поље – Миљевина.

Задужују се Министарство финансија, Министарство саобраћаја и веза и ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука да, у што краћем року, обезбиједе пројектну документацију, финансијска средства и проведу јавну набавку за изградњу регионалног пута другог реда Р – II 5503, дионица Јелашица – Миљевина.

Влада је донијела Одлуку о изради Стратегије развоја жељезничког саобраћаја у Републици Српској за период 2027-2034. година.

Да би жељезнички саобраћај напокон заузео своје мјесто као један од најповољнијих и еколошки најчистијих видова превоза, неопходно је дефинисање циљева развоја жељезничког саобраћаја и жељезничке инфраструктуре и начина њиховог остваривања, праћење и вредновање резултата са јасним развојним и финансијским ефектима и институционалним одговорностима.

Стратегија развоја жељезничког саобраћаја у Републици Српској за период 2027-2034. година садржаваће најзначајнија обиљежја постојећег стања, визију, мисију, те кључне оперативне циљеве као и начине њиховог остваривања, у правцу развоја жељезничког саобраћаја и жељезничке инфраструктуре у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјени и допуни Уредбе о условима и поступку давања у закуп жељезничке инфраструктуре.

Овом уредбом прописани су услови и поступак давања у закуп непокретности, односно земљишта и објеката за које не постоји потреба коришћења у оквиру редовног пословања управљача жељезничком инфраструктуром и оператера. Као разлог за измјену ове уредбе обрађивач, поред прописаних елемената уговора, наводи и увођење инструкције за плаћање, у складу са прописима које доноси Министарство финансија, а која се односи на број рачуна на који ће се уплаћивати накнада за закуп. Такође, предложеном измјеном брише се и став 2. у члану 9, с циљем лакше примјене и спровођења поступка давања жељезничке инфраструктуре у закуп.

Пут ка развоју зеленијег друштва

На данашњој сједници Влада Републике Српске донијела је закључак којим се пружа подршка за реализацију пројекта „Пут ка развоју зеленијег друштва и одрживих организација цивилног друштва у области животне средине у Босни и Херцеговини - FUTURE“. Средства за реализацију овог пројекта су осигурана од стране Владе Краљевине Шведске, а укупна вриједност пројекта износи 3.790.000,00 КМ. Пројекат „FUTURE“ ćе дати подршку одрживом управљању заштићеним подручјима кроз израду планова управљања за заштићена подручја, затим кроз израду студија заштите за проглашење нових заштићених подручја, те подршку управљачима заштићених подручја кроз програме јачања капацитета и имплементацију конкретних, инфраструктурних активности у заштићеним подручјима. Влада Републике Српске је дала сагласност да представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног насљеђа узму учешће у реализацији пројектних активности, имајући у виду уставне и законске надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији пројекта „Техничка помоћ за унапређено искориштење материјала из отпада кроз одвојено сакупљање, поновну употребу и рециклажу на основу принципа циркуларне економије (CETAP). Ријеч је о IPA 2020 пројекту Европске уније, укупне вриједности 2,5 милиона евра, који има за циљ унапређење система управљања отпадом и даљи развој примјене принципа циркуларне економије. Пројекат се реализује без финансијских обавеза за Републику Српску.

Влада је закључком задужила Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске да преко именованих представника настави активно учешће у имплементацији пројекта, у сарадњи и координацији са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске. Закључком је наглашено да се реализацији пројекта, као и у свим активностима које се спроводе у оквиру међународних и донаторских пројеката на територији Републике Српске, обезбиједи пуно поштовање институционалне улоге, надлежности и стручног доприноса државних службеника Републике Српске, у складу са важећим прописима и уставним оквиром.

Влада Републике Српске

Република Српска

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

Република Српска

Влада Републике Српске

Коментари (0)
