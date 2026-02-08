Logo
Large banner

Заказан конгрес владајуће странке, Ким Џонг Ун најавио "разјашњење планова"

Извор:

Агенције

08.02.2026

08:34

Коментари:

0
Заказан конгрес владајуће странке, Ким Џонг Ун најавио "разјашњење планова"
Фото: Youtube/ The Indian Express/screenshot

Конгрес владајуће странке у Сјеверној Кореји, први од 2021. године, биће одржан крајем овог мјесеца, објавила је у недјељу државна новинска агенција КЦНА.

– Политбиро Централног комитета Радничке странке једногласно је усвојио одлуку о одржавању 9. конгреса Радничке странке у Пјонгјангу, главном граду револуције, крајем фебруара 2026. године – навела је КЦНА.

Крајем јануара, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун најавио је да ће конгрес „разјаснити планове за наредни корак јачања нуклеарног одвраћања земље“.

Сјеверна Кореја је 2006. године извела свој први нуклеарни тест, који је спроведен под земљом. Према процјенама стручњака, та земља посједује десетине нуклеарних бојевих глава, упркос међународним санкцијама, те тврди да је тај арсенал неопходно средство одвраћања од онога што сматра војном пријетњом од стране Сједињених Америчких Држава и њихових савезника.

Званични Пјонгјанг је више пута саопштио да се никада неће одрећи свог нуклеарног оружја, прогласивши се „неповратном“ нуклеарном силом.

Посљедњи страначки конгрес одржан је у јануару 2021. године, када је Ким Џонг Ун именован за генералног секретара странке — титулу коју је раније носио његов отац и претходник Ким Џонг Ил. Аналитичари су тај потез оцијенили као корак ка додатном учвршћивању његовог ауторитета.

Конгрес представља највише окупљање владајуће странке и има за циљ јачање ауторитета режима, а може послужити и као платформа за најаву важних политичких одлука или промјена унутар државног и партијског руководства.

Подијели:

Тагови:

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

Свијет

Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

1 мј

0
Кимова кћерка могућа насљедница свог оца

Свијет

Кимова кћерка могућа насљедница свог оца

1 мј

0
Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

Свијет

Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

1 мј

0
Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

Свијет

Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

1 мј

0

Више из рубрике

У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

Свијет

У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

6 ч

0
Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

Свијет

Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

16 ч

0
Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

Свијет

Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

17 ч

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Свијет

Шведска зауставила депортацију дјечака с аутизмом у БиХ: Раиф Терзић остаје са породицом

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner