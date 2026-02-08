Заказан конгрес владајуће странке, Ким Џонг Ун најавио "разјашњење планова"

Извор:
Конгрес владајуће странке у Сјеверној Кореји, први од 2021. године, биће одржан крајем овог мјесеца, објавила је у недјељу државна новинска агенција КЦНА.
– Политбиро Централног комитета Радничке странке једногласно је усвојио одлуку о одржавању 9. конгреса Радничке странке у Пјонгјангу, главном граду револуције, крајем фебруара 2026. године – навела је КЦНА.
Крајем јануара, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун најавио је да ће конгрес „разјаснити планове за наредни корак јачања нуклеарног одвраћања земље“.
Сјеверна Кореја је 2006. године извела свој први нуклеарни тест, који је спроведен под земљом. Према процјенама стручњака, та земља посједује десетине нуклеарних бојевих глава, упркос међународним санкцијама, те тврди да је тај арсенал неопходно средство одвраћања од онога што сматра војном пријетњом од стране Сједињених Америчких Држава и њихових савезника.
Званични Пјонгјанг је више пута саопштио да се никада неће одрећи свог нуклеарног оружја, прогласивши се „неповратном“ нуклеарном силом.
Посљедњи страначки конгрес одржан је у јануару 2021. године, када је Ким Џонг Ун именован за генералног секретара странке — титулу коју је раније носио његов отац и претходник Ким Џонг Ил. Аналитичари су тај потез оцијенили као корак ка додатном учвршћивању његовог ауторитета.
Конгрес представља највише окупљање владајуће странке и има за циљ јачање ауторитета режима, а може послужити и као платформа за најаву важних политичких одлука или промјена унутар државног и партијског руководства.
