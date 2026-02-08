Logo
Large banner

Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице

Извор:

Агенције

08.02.2026

09:42

Коментари:

0
Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице
Фото: Интерпол

Јасно је ко је био логистичка подршка бјекству Милоша Меденице, сина бивше предсједнице Врховног суда Црне Горе Весне Меденице, казао је министар унутрашњих послова Данило Шарановић и најавио да ће сутра бити одржан састанак челника сектора безбједности са премијером Милојком Спајићем.

Шарановић је за телевизију Прва истакао да су идентификована лица која су пружала логистичку подршку бјекству, те да постоји могућност да се Милош Меденица и даље налази на територији Црне Горе. Говорећи о самом случају, нагласио је да кључни проблем представљају неефикасни судски поступци и неадекватно изрицање судских пресуда.

„Почетак овог проблема налази се у неефикасним судским поступцима. Да је пресуда донесена прије три мјесеца, Милош Меденица би био у затвору“, рекао је Шарановић.

Он је поручио да Министарство унутрашњих послова не може да премошћује пропусте правосудног система.

„Недоношење пресуда у року од три године представља озбиљан проблем. Због тога смо инсистирали на измјенама Законика о кривичном поступку, како би притвор за најтежа кривична дјела могао да траје дуже“, навео је министар.

Шарановић се осврнуо и на случај бивше предсједнице Врховног суда Весне Меденице, која је првостепено осуђена, али јој притвор није одређен.

„Весна Меденица је једино лице у Црној Гори које је првостепено осуђено на казну затвора, а да јој притвор није одређен“, казао је Шарановић, додајући да је Специјално државно тужилаштво уложило жалбу и тражило ново рјешење и у случају Милоша Меденице.

Милош Меденица је бјекством у јануару избјегао спровођење на издржавање казне у затвору у Спужу, након што му је изречена правоснажна пресуда. Осуђен је на десет година и два мјесеца затвора због стварања криминалне организације, шверца цигарета, противзаконитог утицаја путем помагања и спречавања доказивања.

Након што није пронађен на адреси на којој се од 17. октобра прошле године налазио у кућном притвору, који му је одређен након изласка из истражног затвора у Спужу, за њим је расписана међународна потјерница.

Подијели:

Тагови:

Милош Меденица

Црна Гора

potjernica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Регион

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

6 д

0
Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Регион

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

1 седм

0
Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

Регион

Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

1 седм

0
За Милошем Меденицом биће расписана национална потјерница

Регион

За Милошем Меденицом биће расписана национална потјерница

1 седм

0

Више из рубрике

Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

Регион

Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

20 ч

0
Драма у Црној Гори: Држављанина БиХ тукли, па покушали отети

Регион

Драма у Црној Гори: Држављанина БиХ тукли, па покушали отети

20 ч

0
Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

Регион

Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

1 д

0
cigani traze da voze bez vozacke dozvole

Регион

Велики ромски протест: Траже да возе без возачке дозволе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner