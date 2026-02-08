Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице

Извор:
Јасно је ко је био логистичка подршка бјекству Милоша Меденице, сина бивше предсједнице Врховног суда Црне Горе Весне Меденице, казао је министар унутрашњих послова Данило Шарановић и најавио да ће сутра бити одржан састанак челника сектора безбједности са премијером Милојком Спајићем.
Шарановић је за телевизију Прва истакао да су идентификована лица која су пружала логистичку подршку бјекству, те да постоји могућност да се Милош Меденица и даље налази на територији Црне Горе. Говорећи о самом случају, нагласио је да кључни проблем представљају неефикасни судски поступци и неадекватно изрицање судских пресуда.
„Почетак овог проблема налази се у неефикасним судским поступцима. Да је пресуда донесена прије три мјесеца, Милош Меденица би био у затвору“, рекао је Шарановић.
Он је поручио да Министарство унутрашњих послова не може да премошћује пропусте правосудног система.
„Недоношење пресуда у року од три године представља озбиљан проблем. Због тога смо инсистирали на измјенама Законика о кривичном поступку, како би притвор за најтежа кривична дјела могао да траје дуже“, навео је министар.
Шарановић се осврнуо и на случај бивше предсједнице Врховног суда Весне Меденице, која је првостепено осуђена, али јој притвор није одређен.
„Весна Меденица је једино лице у Црној Гори које је првостепено осуђено на казну затвора, а да јој притвор није одређен“, казао је Шарановић, додајући да је Специјално државно тужилаштво уложило жалбу и тражило ново рјешење и у случају Милоша Меденице.
Милош Меденица је бјекством у јануару избјегао спровођење на издржавање казне у затвору у Спужу, након што му је изречена правоснажна пресуда. Осуђен је на десет година и два мјесеца затвора због стварања криминалне организације, шверца цигарета, противзаконитог утицаја путем помагања и спречавања доказивања.
Након што није пронађен на адреси на којој се од 17. октобра прошле године налазио у кућном притвору, који му је одређен након изласка из истражног затвора у Спужу, за њим је расписана међународна потјерница.
