Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

Извор:

Агенције

07.02.2026

18:39

Коментари:

0
Лидер Демократске народне партије Милан Кнежевић изјавио је да "антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године" и да Црна Гора мора на пријевремене изборе.

Кнежевић је рекао да нема никаквих амбиција да буде лидер српског народа у Црној Гори, нити сматра да имам тапију на једног грађанина који се национално изјашњава као Србин.

"Није мој проблем то што ме неко препознаје као човјека који се бори за интересе и права српског или православног народа у Црној Гори и који не прави разлику између Срба и Црногораца", навео је Кнежевић за црногорске медије.

Он је истакао да тај неко препознаје његову борбу која није калкулантска, већ је бескомпромисна и принципијелна.

"Не сматрам да било ко у Црној Гори има монопол над бирачима који се национално изјашњавају као Срби", рекао је Кнежевић.

Milan Knežević

Црна Гора

