Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

07.02.2026

14:08

Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

Три особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у селу Вишње код Ајдовшчине у Словенији, када је аутомобил у пуној брзини ударио у кућу.

Несрећа се догодила један сат након поноћи.

Возач и сувозач на предњем сједишту су погинули на лицу мјеста, док је путник на задњем сједишту преминуо у болници од задобијених повреда.

Мотор-механичар

Ауто-мото

Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

Према првим налазима, до несреће је дошло због неприлагођене брзине, преноси РТВ Словенија.

Осим полиције, на мјесто несреће стигли су и спасиоци и ватрогасци.

Словенија

Саобраћајна несрећа

