Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

Три особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у селу Вишње код Ајдовшчине у Словенији, када је аутомобил у пуној брзини ударио у кућу.
Несрећа се догодила један сат након поноћи.
Возач и сувозач на предњем сједишту су погинули на лицу мјеста, док је путник на задњем сједишту преминуо у болници од задобијених повреда.
Према првим налазима, до несреће је дошло због неприлагођене брзине, преноси РТВ Словенија.
Осим полиције, на мјесто несреће стигли су и спасиоци и ватрогасци.
