Птичији грип потврђен и у Загребачкој жупанији

СРНА

06.02.2026

18:10

0
Птичији грип потврђен и у Загребачкој жупанији

Нови случајеви птичијег грипа потврђени су код два црвенокљуна лабуда пронађена на подручју рибњака у општини Писаровина у Загребачкој жупанији.

Ријеч је о трећој локацији на којој је потврђен птичији грип у овој години, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хравтске.

Претходно су три угинула црвенокљуна лабуда пронађена на подручју језера Јегедиш у Копривничко-крижевачкој жупанији, а два на подручју језера Шодерица у Копривничко-крижевачкој жупанији.

Из Министарства су навели да повећана угинућа и повећан број случајева болести међу дивљим птицама указују на важност спровођења свих прописаних мјера чији је циљ рано откривање и спречавање даљег ширења болести.

На снази је наредба о мјерама за спречавање појаве и ширења птичијег грипа на подручју Хрватске према којој су субјекти обавезни пријавити ветеринарима повећана угинућа, појаву клиничких знакова, промјене у параметрима производње, попут смањења носивости, узимање воде или хране, лошији квалитет љуске јаја.

Сва перад и птице у заточеништву морају се држати на начин да је спријечен њихов контакт с дивљим птицама.

У случају проналаска болесних, умирућих или угинулих дивљих птица, из Министарства су позвали грађане да их не дирају, већ да у таквим ситуацијама обавијесте надлежне ветеринарске организације или назову дежурни телефон за пријаву.

Ptičiji grip

Загреб

Хрватска

