Logo
Large banner

Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Извор:

Танјуг

06.02.2026

13:14

Коментари:

0
Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Марко Перковић Томпсон, најпознатији у Хрватској и шире по промоцији усташтва, за шта има и подршку Владе Андреја Пленковића, одржаће сутра и у недјељу два концерта у Ријеци, пошто градска власт није прихватила иницијативу дијела одборника да наступ овог пјевача буде забрањен.

Градоначелница Ријеке Ива Ринчић каже да на концерт Томпсона неће ићи, јер то није њен избор музике, а није бирала ни репертоар извођача.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи

Ако, каже, Томпсон буде кршио закон, односно ако буде изводио пјесме које величају усташтво, попут "Бојна Чавоглаве", очекује да ће надлежне службе реаговати.

- Сматрам да не постоји правно упориште да се забрани концерт. Напротив, Томпсон је наступао у Ријеци и у вријеме градоначелника Оберснела. Неколико пута је наступао у другим СДП-овим градовима попут, рецимо, Вараждина. Али наравно, позивам и полицију да свакако прати догађања - рекла је Ринчић за Нову ТВ.

На питање водитељке да ли је свјесна да ће Томпсон извести пјесму "Бојна Чавоглаве", која почиње усташким покличем "За дом спремни:, Ринчић каже:

- Ја нисам бирала плејлисту. Не желим уопште то да коментаришем. Надам се, уколико дође до тога и уколико буде прекршен закон, да ће, дакле, службе предузети све потребне мјере.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Љевица ријечкој градоначелници замјера "политику незамјерања".

- Ја сам ушла у политику зато што желим Ријеци конкретно донијети неке промјене. Нажалост, ријечка љевица се често поставља на начин ако ниси с нама, ако ниси апсолутно лијево, ти си десничар - упозорила је Ринчић.

Напоменула је да се декларише као лијеви центар, као и да јој не смета докле год је, како каже, све у складу са законом. Додала је и да нема овлашћења да контролише шта ће Томпсон на наступима да пјева, али и да не зна његове пјесме.

Подијели:

Таг:

Marko Perković Tompson

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Хроника

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

59 мин

0
Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима

Свијет

Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима

1 ч

0
Трик који мијења све: Ољуштите кувано јаје за само 5 секунди

Савјети

Трик који мијења све: Ољуштите кувано јаје за само 5 секунди

1 ч

0
Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

Наука и технологија

Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

1 ч

0

Више из рубрике

Невријеме и велика плима у Далмацији

Регион

Упаљен аларм: Стижу невријеме и грмљавина, пријети олујни вјетар

5 ч

0
Лопов

Регион

Хорор: Лопови упали у кућу док је породица гледала ТВ

6 ч

0
Тајни снимак открива злостављање у јавном предузећу: Брутално вријеђао радницу, па разбио врата

Регион

Тајни снимак открива злостављање у јавном предузећу: Брутално вријеђао радницу, па разбио врата

16 ч

0
Најбогатији Црногорац на рачуну има 7,9 милиона евра

Регион

Најбогатији Црногорац на рачуну има 7,9 милиона евра

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner