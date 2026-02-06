Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Извор:
Марко Перковић Томпсон, најпознатији у Хрватској и шире по промоцији усташтва, за шта има и подршку Владе Андреја Пленковића, одржаће сутра и у недјељу два концерта у Ријеци, пошто градска власт није прихватила иницијативу дијела одборника да наступ овог пјевача буде забрањен.
Градоначелница Ријеке Ива Ринчић каже да на концерт Томпсона неће ићи, јер то није њен избор музике, а није бирала ни репертоар извођача.
Ако, каже, Томпсон буде кршио закон, односно ако буде изводио пјесме које величају усташтво, попут "Бојна Чавоглаве", очекује да ће надлежне службе реаговати.
- Сматрам да не постоји правно упориште да се забрани концерт. Напротив, Томпсон је наступао у Ријеци и у вријеме градоначелника Оберснела. Неколико пута је наступао у другим СДП-овим градовима попут, рецимо, Вараждина. Али наравно, позивам и полицију да свакако прати догађања - рекла је Ринчић за Нову ТВ.
На питање водитељке да ли је свјесна да ће Томпсон извести пјесму "Бојна Чавоглаве", која почиње усташким покличем "За дом спремни:, Ринчић каже:
- Ја нисам бирала плејлисту. Не желим уопште то да коментаришем. Надам се, уколико дође до тога и уколико буде прекршен закон, да ће, дакле, службе предузети све потребне мјере.
Љевица ријечкој градоначелници замјера "политику незамјерања".
- Ја сам ушла у политику зато што желим Ријеци конкретно донијети неке промјене. Нажалост, ријечка љевица се често поставља на начин ако ниси с нама, ако ниси апсолутно лијево, ти си десничар - упозорила је Ринчић.
Напоменула је да се декларише као лијеви центар, као и да јој не смета докле год је, како каже, све у складу са законом. Додала је и да нема овлашћења да контролише шта ће Томпсон на наступима да пјева, али и да не зна његове пјесме.
