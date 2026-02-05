Најбогатији Црногорац на рачуну има 7,9 милиона евра

05.02.2026
Највећи депозит једног црногорског држављанина износи 7,9 милиона евра, док је највећи појединачни депозит у црногорском банкарском систему , у власништву домаћег правног лица, чак 61,9 милиона евра.
Према подацима које је Централна банка доставила порталу Банкар, у црногорским комерцијалним банкама тренутно постоји 392 депозита чији износ прелази милион евра, а њихова укупна вриједност премашује 1,8 милијарди евра. У укупној структури депозита доминирају домаћи депоненти, прије свега физичка лица, која чине више од половине укупне штедње у систему.
Укупни депозити у банкарском систему на крају године, према прелиминарним информацијама Централне банке износе 6,1 милијарду евра. Како су за портал Банкар казали из Централне банке, укупни депозити биљеже раст у поређењу са истим периодом претходне године.
"У једногодишњем упоредном периоду, укупни депозити су порасли за 234 милиона евра, односно за 4%", казао је Никола Башановић, Координатор Сектора за контролу ЦБЦГ.
Структура депозита показује да и даље доминира новац грађана, који чине већину укупне штедње у систему.
"У структури укупних депозита, депозити физичких лица износе 3,2 милијарде евра или 53%, а депозити правних лица 2,9 милијарди евра или 47%", наводи Башановић.
Додаје и да највећи појединачни депозит у црногорском банкарском систему износи 61,9 милиона евра и припада правном лицу резиденту. Занимало нас је и колико новца на рачуну има најбогатији грађанин са црногорским пасошем.
"Највећи депозит црногорског држављанина у банкарском систему износи 7,9 милиона евра", казао је Башановић.
Збирни износ пет највећих депозита физичких лица је 69,7 милиона евра, што представља 1,15% депозита на нивоу система.
"Збирни износ пет највећих депозита правних лица је 211,1 милион евра, што представља 3,48% укупних депозита", истиче он
Подаци Централне банке Црне Горе показују и структуру десет највећих депозита физичких лица – од укупно 103,5 милиона евра, 75,6 милиона односи се на стране држављане, док се 27,9 милиона евра односи на црногорске држављане.
"Према посљедњим расположивим подацима из извјештаја о 50 највећих депонената у пословним банкама, укупан број депозита чији износ прелази један милион евра износи 392. Укупан износ тих депозита прелази износ од 1,8 милијарди евра", казао је Башановић за портал Банкар.
(Извор: Банкар)
