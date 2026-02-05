Logo
Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

РТЦГ

РТЦГ

05.02.2026

08:54

Службеници Регионалног центра безбједности „Југ“ – Одјељења безбједности Тиват су, у року краћем од 24 часа, након спроведених мјера и радњи из своје надлежности, идентификовали и лишили слободе лице осумњичено за изазивање пожара на возилу свештеног лица М. Б, саопштено је из полиције.

"Наиме, полицијски службеници су поступали по пријави да је 4.02.2026. године, у насељу Учури, дошло до пожара на путничком моторном возилу марке Ранге Ровер, београдских регистарских ознака, које користи свештено лице М. Б.

Том приликом, усљед дејства пламена, оштећено је и још једно возило у власништву лица Б. Б., које се налазило паркирано у непосредној близини наведеног возила", казали су из полиције.

Економија

Још једна њемачка компанија дијели: Без посла остаје 230 радника

Из полиције је саопштено да предузетим криминалистичко- оперативним мјерама и радњама у кратком року је идентификовано и лоцирано лице Х. Д. из Берана, повратник у вршењу кривичних дјела.

"Након спроведене криминалистичке обраде и прикупљених обавјештења, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, Х. Д. је лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело тешко дјело против опште сигурности у стицају са кривичним дјелом изазивање опште опасности", казали су из полиције.

Службеници Управе полиције предузимају даље мјере и радње у циљу потпуног расвјетљавања догађаја и утврђивања свих чињеница и околности, као и евентуалне повезаности других лица са овим кривичним дјелом, пише РТЦГ.

СПЦ

zapaljen automobil

Црна Гора

Tivat

хапшење

