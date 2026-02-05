Далмацију погодила једна од највећих плима у посљедњих 10 година: Море носи све пред собом

Широм обале море се прелило на риве и улице, продирући до кућа и пословних простора, док оркански вјетар ствара додатне проблеме.

Јучерашњи дан су обиљежиле и велике температурне разлике у држави, с распоном од само 2 Целзијева степени на сјеверозападу до угодних 18 степени на крајњем југу. Киша која је падала садржала је и примјесе сахарског пијеска. Ипак, главно обиљежје времена на Јадрану је јако до олујно југо, које на мору дјелимично има орканске ударе.

Најјачи удар забиљежен је на Палагружи и износио је чак 137 км/х, а метеоролошка плутача у близини измјерила је таласе високе до осам метара.

Поплављени нижи дијелови обале

Због снажног југа и ниског притиска ваздуха, догодила се изражена циклонална плима, највећа ове године и једна од највећих у задњих неколико година. Ниво мора подигао се понегдје и за више од 70 центиметара, због чега су поплавили бројни нижи дијелови обале, пише Далмација Данас.

Плима је посебно изражена у Трогиру, а под морем се нашао и велик дио сплитске обале на Бачвицама и Фирулама. Слична ситуација забиљежена је и у Врањицу, Омишу, Хвару те Водицама.

Бесана ноћ у Каштелима

Посебно драматично било је у Каштелима, гдје се море излило на риву и поплавило околне улице, а становници су провели бесану ноћ бранећи своју имовину. Многи су постављали барикаде како би спријечили продор воде у куће и пословне просторе.

"Овакво стање је неподношљиво. Годинама говоримо о продирању мора у наше куће, зовемо дежурне службе и институције али сви, увијек, остају нијеми на наше позове. Стање је катастрофално и под хитно је потребна санација риве коју обећавају годинама.

Не разумијем како нам надлежне службе нису донијеле вреће с пијеском јер ово ће бити бесана ноћ", испричала је једна становница Каштел Новог. Према дојавама, рива на подручју Штафилића, Новог и Старог била је непроходна, а ниво мора досезао је до аутомобила.

Олујни вјетар ствара проблеме у Сплиту

Осим плиме, олујни удари вјетра стварали су проблеме и у Сплиту. Вјетар је носио заштитне ограде, помицао контејнере и рушио лакше конструкције, а један од опаснијих призора забиљежен је на Сућидру, у Вуковарској улици.

Тамо се метална заштитна ограда срушила. Грађани су упозорени на појачан опрез, уз препоруку да избјегавају пролазак уз градилишта и нестабилне објекте те да осигурају предмете на балконима.

Поремећаји у поморском саобраћају

Због неповољних временских услова у прекиду су бројне трајектне, катамаранске и бродске линије које повезују острва са Сплитом, Шибеником, Задром и Дубровником. Међу осталима, у прекиду су линије Сплит - Стари Град, Вис - Сплит, Плоче - Трпањ, Сућурај - Дрвеник, као и већина катамаранских линија на сплитском, задарском и дубровачком подручју.

Према прогнозама, данас се очекује знатно слабљење вјетра и дјелимично смиривање времена, иако оно неће бити посве стабилно. Температуре ће бити нешто ниже.