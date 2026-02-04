Logo
Опасна појава стиже на Балкан: Издато упозорење, страшније је него што мислите

Блиц

04.02.2026

15:56

Опасна појава стиже на Балкан: Издато упозорење, страшније је него што мислите

Заборавите на дебелу зимску гардеробу, али не остављајте кишобране код куће! Пред нама је период необично топлог времена за ово доба године, који са собом доноси вртешку метеоролошких прилика у Србији.

Са Јадрана дубоки циклон доноси изразито нестабилне временске прилике, а у Хрватску, право из Африке, стиже умјерена количина честица пустињског пијеска.

Концентрација честица пустињског пијеска

Честице пустињског пијеска су ситне (0,1-0,5 мм) и лаке, лако их носи вјетар који их кроз више слојева атмосфере преноси до балканског подручја, а њихова концентрација у ваздуху није ријеткост ни у сјевернијим дијеловима Хрватске. Врхунац лебдећих пустињских честица очекује се у другом дијелу дана, са највећом концентрацијом на подручју средње и јужне Далмације. Пошто нас у истом периоду очекују и обилније падавине, дио поменутих честица завршиће на нашим аутомобилима, па би се након циклоне испред аутоперионица могао створити дугачак ред.

Колико је опасан пијесак из Сахаре?

Честице пустињског пијеска могу иритирати очи и кожу, а због својих димензија могу завршити у горњем дијелу дисајног система, гдје изазивају симптоме сличне алергијским. Због тога, иако честице не би требало да оставе озбиљније посљедице по здравље људи, стручњаци савјетују осјетљивим групама, трудницама и старијим грађанима да за вријеме повећане концентрације честица у ваздуху смање боравак на отвореном.

Према посљедњим ажурирањима прогнозе њихове дисперзије, лебдеће пустињске честице ће већ у четвртак напустити далматинско небо.

Временска прогноза за Србију

Мала је вјероватноћа да је непогода у виду пијеска из Сахаре стићи овом приликом и до Србије, али нестабилне временске прилике РХМЗ предвиђа у својој временској прогнози за дужи временски период.

У четвртак ће у Србији бити промјенљиво и вјетровито, у кошавском подручју уз умјерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу и олујни југоисточни вјетар. Слаба повремена киша очекује се углавном у западним предјелима земље, као и у Срему и Бачкој.

Најнижа температура од 2 до 7 степени, у Тимочкој Крајини око -2 степена, а највиша од 11 до 15 степени, на истоку Србије око 2 степена.

И даље ће бити ветровито у Београду. Најнижа јутарња температура 3 степени, највиша дневна 12 степени.

Потенцијално опасно вријеме у Бачкој и Поморављу

Олујна јака кошава, са ударима јачим од 60 km/h очекује се у четвртак у:

Банату

Поморављу

- Вријеме може бити потенцијално опасно. Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима. Не предузимајте непотребне ризике – упозорава РХМЗ.

(Слободна Далмација, Блиц)

