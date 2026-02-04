Опасна појава стиже на Балкан: Издато упозорење, страшније је него што мислите

Извор:
Заборавите на дебелу зимску гардеробу, али не остављајте кишобране код куће! Пред нама је период необично топлог времена за ово доба године, који са собом доноси вртешку метеоролошких прилика у Србији.
Са Јадрана дубоки циклон доноси изразито нестабилне временске прилике, а у Хрватску, право из Африке, стиже умјерена количина честица пустињског пијеска.
Честице пустињског пијеска су ситне (0,1-0,5 мм) и лаке, лако их носи вјетар који их кроз више слојева атмосфере преноси до балканског подручја, а њихова концентрација у ваздуху није ријеткост ни у сјевернијим дијеловима Хрватске. Врхунац лебдећих пустињских честица очекује се у другом дијелу дана, са највећом концентрацијом на подручју средње и јужне Далмације. Пошто нас у истом периоду очекују и обилније падавине, дио поменутих честица завршиће на нашим аутомобилима, па би се након циклоне испред аутоперионица могао створити дугачак ред.
Честице пустињског пијеска могу иритирати очи и кожу, а због својих димензија могу завршити у горњем дијелу дисајног система, гдје изазивају симптоме сличне алергијским. Због тога, иако честице не би требало да оставе озбиљније посљедице по здравље људи, стручњаци савјетују осјетљивим групама, трудницама и старијим грађанима да за вријеме повећане концентрације честица у ваздуху смање боравак на отвореном.
Према посљедњим ажурирањима прогнозе њихове дисперзије, лебдеће пустињске честице ће већ у четвртак напустити далматинско небо.
Мала је вјероватноћа да је непогода у виду пијеска из Сахаре стићи овом приликом и до Србије, али нестабилне временске прилике РХМЗ предвиђа у својој временској прогнози за дужи временски период.
У четвртак ће у Србији бити промјенљиво и вјетровито, у кошавском подручју уз умјерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу и олујни југоисточни вјетар. Слаба повремена киша очекује се углавном у западним предјелима земље, као и у Срему и Бачкој.
Најнижа температура од 2 до 7 степени, у Тимочкој Крајини око -2 степена, а највиша од 11 до 15 степени, на истоку Србије око 2 степена.
И даље ће бити ветровито у Београду. Најнижа јутарња температура 3 степени, највиша дневна 12 степени.
Олујна јака кошава, са ударима јачим од 60 km/h очекује се у четвртак у:
Банату
Поморављу
- Вријеме може бити потенцијално опасно. Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима. Не предузимајте непотребне ризике – упозорава РХМЗ.
(Слободна Далмација, Блиц)
