Штрбац: Дочек уз Томпсона био борба за бираче

04.02.2026
12:45
Дочек хрватских рукометаша у Загребу, уз наступ проусташког пјевача Марка Перковића Томпсона био је борба за бираче на наредним парламентарним изборима, јер ко придобије католике и "бранитеље" тај постаје изборни побједник у Хрватској, каже директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац.
Оно што се прије двије вечери догодило у Загребу, наводи Шрбац, била је политичка игра у којој су побједници и хрватски премијер Андреј Пленковић и градоначелник Загреба Томислав Томашевић који је и кандидат опозиционих СДП-а и странке Можемо, и то Пленковић зато што је дозволио Томспону да наступи, а Томашевић јер је остао досљедан у забрани.
Штрбац истиче да Пленковић жели да остане на власти, те да је практичан и да "врло мудро ради" јер је ишао "на ноге" Томпсону, "да му се поклони" дан прије концерта на хиподрому у Загребу у августу прошле године, а сад му је омогућио да наступи упркос забрани градских власти.
"То ради знајући да изборе добија онај ко придобије већину из двије највеће групације у Хрватској, а то су католици, којих је више од 90 одсто, при чему Католичка црква стоји иза Томпсона, као и `бранитељи`, којих је више од милион регистрованих", каже Штрбац.
Он сматра да Пленковић, тиме што је дозволио Томпсону да наступи на дочеку спортиста у Загребу, узима гласаче коалиционом партнеру, проусташком Домовинском покрету и мањим десничарским странкама.
"Да није Томпсон наступио на дочеку рукометаша у Загребу, они би на томе стварали имиџ, као и до сада, а сад им је Пленковић одузео ту шансу", каже Штрбац.
Он оцјењује да је Томсон постигао компромис са хрватском Владом јер није пјевао оно што иначе пјева на свим концертима, а то су "Бојна Чавоглаве" и "Аница, книнска краљица", у којима се највише велича фашизам и нетрпељивост према Србима.
"А Томпсон је врло често правио разне компромисе. Присјетимо се само да га је /бивши премијер Хрватске Иво/ Санадер плаћао обилато, велики су то били износи, да не пјева за супротну страну – за оне десничаре који су му могли узети власт. Што ће рећи да је он и до сада био кориштен за манипулације, боље речено - он је спреман за паре да ради све", истакао је Штрбац.
Овај догађај, сматра Штрбац, показао је да је кулминирала поларизација у хрватском друштву и да је дошло до раслојавања на десне и лијеве, симпатизере усташтва и антифашисте, па је тако током недавног дочека у Загребу на оближњој згради развијен и транспарент "Уједињени против фашизма".
Иако Томпсон није пјевао "Бојну Чавоглаве", која почиње усташким поздравом "За дом спремни!", тај је поздрав био исписан на шаловима који су носили грађани, а у маси су се вијориле и усташке заставе са првим бијелим пољем.
"Срби су ту били колатерална штета, али нису били у првом плану", истиче Штрбац.
Дочек хрватских рукометаша организовала је Влада Хрватске, а одлука да она преузме организацију изазвала је реакцију градоначелника Загреба Томислава Томашевића који ју је окарактерисао као институционално насиље, удар на Град и покушај рушења демократски изабране власти.
