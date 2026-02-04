Logo
Large banner

Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра

04.02.2026

11:54

Коментари:

0
Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Полиција у Дубровнику ухапсила је 58-годишњег држављанина Црне Горе због сумње да је преварио 98-годишњу жену из Дубровника за 10.000 евра, лажно се представљајући као љекар.

Осумњичени је, како се вјерује, жртву увјерио да је члану њене породици потребно хитно лијечење након тешке несреће, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.

Novcanik evri

Регион

Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

Према наводима полиције, осумњичени је у петак, 23. јануара, око 15 сати назвао 98-годишњакињу на фиксни телефон. Представио се као љекар из једне дубровачке здравствене установе и рекао јој да је члан њене уже породице доживио тешку несрећу и да је за хитно лијечење потребно прикупити новац.

Не сумњајући у истинитост навода, жена је пристала предати сав новац који је имала код себе, укупно 10.000 евра. Слиједећи упутства, новац је предала мушкарцу који је дошао на њену кућну адресу. Тек када је касније успјела да ступи у контакт с чланом породице, схватила је да је преварена и пријавила случај полицији.

Полиција је спровела криминалистичко истраживање и брзо идентификовала осумњиченог. Установљено је да је након почињења кривичног дјела напустио подручје Хрватске, због чега је за њим расписана потрага.

Минић на састанку са делегацијом УК

Република Српска

Минић са делегацијом УК: Дијалогом домаћих политичара рјешавати отворена питања

Он је ухваћен прекјуче на граничном прелазу Горњи Бргат при уласку у земљу. Након криминалистичког истраживања, осумњичени је уз кривичну пријаву одведен у притвор.

Из полиције напомињу како овај начин преваре одговара ранијим упозорењима о порасту кривичних дјела у којима се починиоци лажно представљају као лекари или здравствени радници. Жртве су најчешће особе старије животне доби, које се лажним приказивањем ванредних ситуација наводи на хитну предају новца.

илу-водостај-25112025

Друштво

Пораст водостаја на већини хидролошких станица

С обзиром на то да се друга особа често налази у непосредној близини стана потенцијалне жртве, полиција поновно позива грађане на појачан опрез. Савјетује им да буду сумњичави према позивима у којима се тражи новац, да не поступају према упутствима непознатих особа, да покушају да ступе у директан контакт с члановима породице те да о сваком сумњивом позиву одмах обавијесте полицију.

Подијели:

Тагови:

превара

Крађа

doktor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић

Тенис

Родик: Ђоковића би то могло да пензионише

8 ч

0
Радници Жељезница траже веће плате

Друштво

Радници Жељезница траже веће плате

8 ч

0
Једно кратко питање може да побољша ваш однос са партнером

Љубав и секс

Једно кратко питање може да побољша ваш однос са партнером

8 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ова 3 знака ће кад-тад ископати свој ћуп злата

8 ч

0

Више из рубрике

Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

Регион

Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

8 ч

0
Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Регион

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

9 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Велика акција хапшења у Хрватској: На терену 120 полицајаца, интервентна и специјалци

10 ч

0
Лопови ухваћени на дјелу па скочили с балкона, има повријеђених

Регион

Лопови ухваћени на дјелу па скочили с балкона, има повријеђених

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner