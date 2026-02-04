Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра

04.02.2026
11:54
Полиција у Дубровнику ухапсила је 58-годишњег држављанина Црне Горе због сумње да је преварио 98-годишњу жену из Дубровника за 10.000 евра, лажно се представљајући као љекар.
Осумњичени је, како се вјерује, жртву увјерио да је члану њене породици потребно хитно лијечење након тешке несреће, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.
Према наводима полиције, осумњичени је у петак, 23. јануара, око 15 сати назвао 98-годишњакињу на фиксни телефон. Представио се као љекар из једне дубровачке здравствене установе и рекао јој да је члан њене уже породице доживио тешку несрећу и да је за хитно лијечење потребно прикупити новац.
Не сумњајући у истинитост навода, жена је пристала предати сав новац који је имала код себе, укупно 10.000 евра. Слиједећи упутства, новац је предала мушкарцу који је дошао на њену кућну адресу. Тек када је касније успјела да ступи у контакт с чланом породице, схватила је да је преварена и пријавила случај полицији.
Полиција је спровела криминалистичко истраживање и брзо идентификовала осумњиченог. Установљено је да је након почињења кривичног дјела напустио подручје Хрватске, због чега је за њим расписана потрага.
Он је ухваћен прекјуче на граничном прелазу Горњи Бргат при уласку у земљу. Након криминалистичког истраживања, осумњичени је уз кривичну пријаву одведен у притвор.
Из полиције напомињу како овај начин преваре одговара ранијим упозорењима о порасту кривичних дјела у којима се починиоци лажно представљају као лекари или здравствени радници. Жртве су најчешће особе старије животне доби, које се лажним приказивањем ванредних ситуација наводи на хитну предају новца.
С обзиром на то да се друга особа често налази у непосредној близини стана потенцијалне жртве, полиција поновно позива грађане на појачан опрез. Савјетује им да буду сумњичави према позивима у којима се тражи новац, да не поступају према упутствима непознатих особа, да покушају да ступе у директан контакт с члановима породице те да о сваком сумњивом позиву одмах обавијесте полицију.
Тренутно на програму